UDMR solicită Avocatului Poporului, printr-o scrisoare oficială, să conteste la Curtea Constituțională a României Ordonanța de Urgență care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare, arată un comunicat de presă, în care Kelemen Hunor susține că este „inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral”.

„Ne adresăm Avocatului Poporului deoarece în Monitorul Oficial a fost publicată OUG care modifică Legea electorală pentru alegerile parlamentare. Luni am transmis o scrisoare oficială doamnei Renate Weber, în care am subliniat faptul că este inacceptabilă schimbarea mascată a sistemului electoral, mai multe puncte ale actului normativ fiind neconstituționale. Am încredere că Avocatul Poporului va da curs cererii noastre și va contesta OUG la Curtea Constituțională”, arată o declarație a lui Kelemen Hunor.

Actul normativ invocat de UDMR face parte din seria de 25 de OUG adoptate de Guvernul Orban în seara premergătoare moțiunii de cenzură. PNL a explicat că adoptarea sa are rolul de a reglementa organizarea alegerilor anticipate din punct de vedere tehnic.

De altfel, Avocatul Poporului, Renate Weber, preciza sâmbătă că nu exclude posibilitatea de a sesiza CCR în această speță. Oficialul afirma, la RFI, că nu va face o sesizare „în bloc” a CCR cu privire la cele 25 de ordonanțe de urgență adoptate de Guvernul Orban în seara premergătoare moțiunii de cenzură. Totuși, rând pe rând, instituția va analiza actele normative și, dacă va fi cazul, le va contesta la Curte.

„Din perspectiva noastră, există eventuale probleme cu toate ordonanţele de urgenţă sau cu fiecare în parte, mai bine spus, în sensul în care noi, evident, le analizăm şi, în funcţie de ce rezultă din analiza noastră, decidem dacă sesizăm sau nu CCR. Adică nu vom face o sesizare în bloc pe toate cele 25 sau, mă rog, câte rămân să fie publicate în Monitorul Oficial, dar pe măsură ce ele apar în Monitorul Oficial, intră în analiza noastră", a spus Weber, potrivit news.ro.

Avocatul Poporului spunea că OUG privind alegerile trebuie să îşi aştepte rândul

„E un lucru de care ne vom ocupa. Sunt mai multe care îşi aşteaptă rândul, pentru că am primit şi din partea Asociaţiei Elevilor, în legătură cu statutul cadrelor didactice. Avem mai multe. E şi OUG privind serviciile de sănătate, deci avem mai multe în analiză (...). Săptămâna viitoare vom decide", adăuga Weber.