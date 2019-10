EXCLUSIV ONLINE // La discuțiile de la Cotroceni cu președintele Klaus Iohannis, liderii UDMR au transmis că nu consideră oportună schimbarea sistemului de vot la alegerile locale de anul viitor. Aceștia susțin că nu ar fi constituțională o eventuală ordonanța de urgență care ar legifera alegerea primarilor în două tururi de scrutin.

„Nu s-a luat nici o decizie în contextul formării unui Guvern. Noi avem de mult o poziție și la ora actuală suntem deja la un an de zile până la alegerile locale, așa că, și Curtea Constituțională a zis, nu pot fi aduse modificări substanțiale sistemului. Nu am impus nimic PNL-ului, nu am discutat, am avut o discuție cu președintele în care printre altele i-am zis că în contextul de sistem electoral cu privire la alegerile locale noi nu vedem deloc oportună modificarea cu ordonanță de urgență pentru că nu este constitiuțional", a declarat pentru B1.ro deputatul UDMR Atilla Korodi.

Proiectul de lege propus de USR prin care se dorea revenirea la 2 tururi de scrutin nu a trecut de Comisia de Administrație din Senat . De altfel și PNL și PMP au avut inițiative legislative în acest sens, în total fiind 5 astfel de demersuri în Parlament la ora actuală.