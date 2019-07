Liderul UDMR, Kelemn Hunor, și Grupul parlamentar al minorităților naționalea au semnat, marți, Acordului Politic Național pentru consolidarea parcursului european al României, la Palatul Cotroceni, propus de preşedintele Klaus Iohannis.

Hunor a pus câteva condiții șefului, una dintre ele făcând referire la interzicerea totală a Ordonanțelor de Urgență.

„Considerăm că nu e nevoie de OUG, le putem păstra în cazuri excepționale, război și catastrofe naturale.

De multe ori, OUG sunt votate și respinse în Parlament, uneori, după 4-5 ani, au fost și cazuri în care am votat și după 7 ani”, a precizat liderul UDMR.

Acesta a adăugat că este nevoie, de asemenea, de un pact între majoritate și minoritățile etnice.

„Poate vom găsi curajul să discutăm de aceste aspecte. Sunt convins că pas cu pas ne vom apropia de dorința oamenilor, nu e populism să ții cont de ce spun oamenii”, a mai spus el.

