UDMR va stabili în ziua votului dacă va susţine sau nu moţiunea de cenzură. Kelemen Hunor: 'Am spus că noi nu vom semna, dar avem o mie de motive să dăm jos Guvernul. Trebuie să ne gândim'

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a anunțat, marți, că liderii Uniunii vor stabili în ziua votului dacă va susţine sau nu moţiunea de cenzură a PSD împotriva Guvernului Orban.

Moțiunea de cenzură ar urma să fie votată de parlamentarii PSD, Pro România, ALDE și de o parte dintre parlamentarii independenți și cei ai minorităților naționale.







Parlamentarii UDMR încă se mai gândesc dacă să voteze sau nu moțiunea împotriva Guvernului PNL, deși spuseseră cu câteva săptămâni în urmă că nu doresc să destabilizeze mai mult situația din țară.

"Noi ştiam de intenţia PSD-ului de a depune moţiunea de cenzură, am vorbit cu Marcel Ciolacu undeva în iulie şi am spus că noi nu vom semna moţiunea de cenzură, dar alte discuţii nu au fost pentru susţinerea moţiunii de cenzură, cum nu a existat nici o discuţie cu PNL. Am vorbit la telefon săptămâna trecută cu premierul Orban, probabil că ne vom întâlni la un moment dat, cum mă voi întâlni şi cu Ciolacu şi cu alt lider, nu e nicio problemă, aşa e în politică.

Nu vom discuta până în ziua votului, atunci vom stabili, fiindcă avem o mie de motive să dăm jos Guvernul. Trebuie să ne gândim. Nu vrem să fim victime colaterale din punct de vedere politic într-un război care nu este războiul nostru", a explicat liderul UDMR, Kelemen Hunor la Adevărul Live.

Ziua votării moțiunii de cenzură depusă de PSD, semnată de 205 parlamentari și intitulată „Guvernul PNL, de la pandemie la pande-mită generalizată”, este încă incertă, în ciuda faptului că documentul a fost citit joi, 20 august, în Plenul Parlamentului.

Totuși, social-democrații iau în calcul varianta ca votul la moțiunea de cenzură să nu se acorde înainte de începerea anului școlar, pe 14 septembrie, au declarat surse din PSD pentru știripesurse.ro. Scenariul a fost discutat neoficial inclusiv la Congresul PSD de sâmbătă.

„Noi vom lua o decizie extrem de raţională. Din punctul meu de vedere, trebuie să pun următoarea întrebare (...): ce urmează după moţiunea de cenzură, cine va fi premier, are de gând cineva să facă un proiect măcar pentru patru ani de zile, ca să nu vorbim de opt ani, fiindcă în România să gândeşti pe termen lung nu numai că este un lux, ci pur şi simplu sunt foarte puţini oameni politici care mai gândesc pe termen lung, nu au această preocupare. Nu spun capacitate, că sunt unii care avea capacitatea intelectuală, dar sunt prea ocupaţi de alte direcţii", a susţinut preşedintele UDMR.







Votarea moțiunii de cenzură ar însemna o problemă pentru Guvern pentru a face față provocărilor imense cu care se confruntă în acest moment, susține Orban. Pe de altă parte, premierul susține că dezbaterea moţiunii înainte de a se pronunţa Curtea Constituţională nu este în acord cu legea fundamentală.

„Trecerea unei moţiuni de cenzură ar şubrezi dramatic capacitatea Guvernului de a face faţă provocărilor imense cu care ne confruntăm. E total neinspirată ideea depunerii unei moţiuni de cenzură şi în vacanţa parlamentară şi cu trei luni de zile înainte de alegerile parlamentare. Cred că Guvernul până la urmă va fi hotărât de români în data de 6 decembrie, când vor avea loc alegerile parlamentare. PSD a obţinut voturile oamenilor, şi-a bătut joc trei ani de zile de încrederea care le-a fost acordată de către cetăţeni”, a afirmat Ludovic Orban luni seară, într-o emisiune la Digi 24.