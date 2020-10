UDMR vrea alegeri parlamentare pe 6 decembrie 2020. Kelemen Hunor: „Spunem 'nu' hotărât amânării"

PNL și USR PLUS și-au manifestat deja dorința organizării alegerilor în decembrie 2020, în timp ce PSD și ALDE au cerut ca acestea să aibă loc în martie 2021. UDMR se alătură alianței „de dreapta" de la localele din septembrie și susține propunerea Guvernului.

În opinia lui Kelemen Hunor, nu e loc de negocieri. Liderul maghiarilor a declarat marți, la Arad, că propunerea de amânare a alegerilor nu are niciun fundament legal.

„Despre amânarea alegerilor, că tot se discută în aceste zile... Nu, un nu hotărât! Asta am spus de la început. Noi chiar am fi vrut să avem alegeri parlamentare cu o săptămână mai repede, ultima săptămână din noiembrie, dar și această dată de 6 decembrie este OK (...) Pot fi amânate, așa cum scrie în Constituție, doar prin diferite situații de urgență, de război, calamitate naturală și așa mai departe, de cel mult 3 lunid e zile", a declarat Kelemen.

Kelemen Hunor: „Care este diferența între 6 decembrie și 6 martie?"

Liderul UDMR subliniază faptul că nu se justifică amânarea alegerilor și nu există vreo garanție cu privire la faptul că anul viitor situația epidemiologică se va prezenta mai bine.

„Care e diferența între 6 decembrie sau 6 martie? Cine crede că situația epidemiei va fi mai bună în ianuarie-februarie decât în noiembrie-decembrie? Nu există astfel de argumente, noi nu am susținut și nu susținem să fie amânate alegerile parlamentare", a declarat Kelemen Hunor în cadrul unei conferințe de presă.