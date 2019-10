Ultima după-amiază de unitate, întâia noapte de scindări. Stelian Ion (USR): Dacă am tras cu toții pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă, nu înseamnă că acum vom guverna împreună (VIDEO)

Deputatul Stelian Ion a precizat joi, în direct pe B1TV, că succesul moțiunii de cenzură nu înseamnă că forțele politice, care au tras în această direcție, vor ajunge „la un numitor comun” în epoca post-Dăncilă.



„Orice guvernare trebuie să se sprijine pe Parlament. Nu e posibilă o altă variantă, și atunci, văzând configurația actuală a Parlamentului, care este în totală neconcordanță cu votul de pe 26 mai, văzând că această moțiune a fost rezultatul unor negocieri și a unor eforturi, dar până la urmă a fost rezultatul interesului fiecărei forțe politice care a tras în această direcție, ne dăm seama că prima etapă a fost îndeplinită. Asta nu înseamnă că următoarele etape, acelea de a ajunge la un numitor comun cu celelalte partide, au fost îndeplinite”, a afirmat Stelian Ion, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu.



Deputatul USR și-a nuanțat declarația, explicând că formațiunea din care face parte nu are cum să intre la guvernare alături de Pro România sau ALDE.



„Nu cred că vă imaginați că noi vom avea același program politic cu Pro România sau cu ALDE”, a adăugat demnitarul.

