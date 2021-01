Un alt nume controversat propus de USR-PLUS pentru funcția de secretar de stat: Irina Alexe, pensionară de lux la 42 de ani, revine la conducerea MAI

USR-PLUS o readuce în conducerea Ministerului de Interne pe Irina Alexe, pensionara de lux, propusă acum pentru funcţia de secretar de stat pe care a mai exercitat-o în anul în 2016, în guvernul Cioloș. Irina Alexe s-a aflat în centrul unui candal mediatic după ce s-a aflat că în 2016 s-a pensionat la doar 42 de ani și că încasa o pensie de 13.000 de lei în acea perioadă.

Irina Alexe, pensionară de lux la 42 de ani, revine ăn MAI

USR PLUS se laudă cu propunerea lor, spunând că Alexe este membru PLUS şi are o "experienţă îndelungată juridică şi administrativă", fiind ofiţer timp de 20 de ani în structura centrală a Ministerului Afacerilor Interne, din care ultimii zece ani făcând parte din conducerea ministerului.

La doar 35 de ani, Irina Alexe a devenit cel mai tânăr chestor din Poliția Română. Este vorba despre un grad profesional echivalent cu cel militar de general cu o stea. Ascensiunea ei în această funcție naște mai multe semne de întrebare în condițiile în care este vorba despre un grad profesional care se obține extrem de greu. În 2016, jurnaliștii de la ”Național” scriau că Irina Alexe a ajuns la MAI în urma insistenţelor lui Vasile Blaga.

În același timp, Irina Alexe a devenit și unul dintre cei mai tineri pensionari din sistem, după cum scria Evenimentul Zilei în 2017. Aceasta s-a pensionat la doar 42 de ani și ar avea o pensie de aproximativ 13.000 de lei pe lună.

În februarie 2016 a fost numită secretar de stat în cadrul Secretariatului General al Guvernului. În momentul numirii era secretar general adjunct in Ministerul Afacerilor Interne. În septembrie 2016 s-a întors la Ministerul de Interne, dar pe funcție de secretar de stat.

Propunere scandaloasă la Ministerul Economiei

Câți BANI primește o stewardesă la Wizz Air pentru o singură zi de zbor? Ce salariu încasează lunar

Ministrul Economiei, Claudiu Năsui (USR-PLUS), a anunțat că nu o va mai numi pe Claudia Florina Prisecaru în funcția de secretar general în minister. Prisecaru e acuzată că a colaborat cu Securitatea. Năsui a ținut acum să ceară scuze, deși cu doar câteva ore înainte nu a văzut nicio problemă în această situație. Întrebat, miercuri seară, despre detașarea acesteia de la Ministerul Finanțelor, Claudiu Năsui răspunsese: „Și? Nu cred că a colaborat cu Securitatea”. El a mai spus atunci că insistă pe numire deoarece nu există deocamdată o decizie definitivă pe această speță.

„Am încercat să mut o directoare din ministerul finanțelor în ministerul economiei. Voi renunța la mutare. (...) Am renunțat la numirea ei în calitate de secretar general tocmai din cauza dosarului CNSAS, dar m-am gândit că un transfer de la un minister la altul nu va fi problematic. Mutarea ei ar fi fost de pe postul pe care îl ocupă acum, pe fix același post la economie. Am renunțat la mutare. Îmi cer scuze pentru toată situația creată”, a anunțat Claudiu Năsui, într-o postare pe Facebook.