Un candidat la Consiliul Local din Câmpia Turzii are dosar penal după ce și-a bătut iubita. Flaviu Virgil Voinescu e obligat să participe la ședințe de consiliere psihologică (VIDEO)

Flaviu Virgil Voinescu, candidat al Partidei Romilor la Consiliul Local din Câmpia Turzii, s-a ales cu dosar penal și ordin de restricție, prin care i se interzice să se apropie de fosta iubită. El a fost reclamat de femeie că a amenințat-o cu moartea și a bătut-o de mai multe ori, notează ziare.com.

O tânără în vârstă de 20 de ani a ajuns la Poliția Câmpia Turzii cu martori și poze pentru a demonstra că a fost bătută de iubit, Flaviu Virgil Voinescu, candidat la Consiliul Local din Câmpia Turzii.

„În ultima perioadă a fost foarte violent. Înainte să depună plângerea la poliție, individul o bătea aproape în fiecare seară și o amenința cu moartea. Are poze de la cum a învinețit-o. Are martori. E de nerecunoscut când se infurie. Ea zice că singura cauză e gelozia”, a povestit o sursă din anchetă, citată de Ziar de Cluj.

Fata a reușit să obțină un ordin de protecție pentru următoarele șase luni, iar fetița pe care cei doi o au a rămas în grija ei. Pe numele lui Voinescu a fost deschis un dosar penal pentru violență în familie.

Flaviu Virgil Voinescu nu mai are voie să se apropie la mai puțin de 100 de metri de tânără sau de locuința ei. De asemenea, nu are voie să ia legătura cu ea prin telefon sau prin orice alt mijloc.

Totodată, politicianul bătăuș a fost obligat de magistrați să participe la ședințe de consiliere psihologică.

Subiectul a fost comentat, în stilul caracteristic, și de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, în ediția de luni a emisiunii „Bună, România!”.

„Nu știm dacă e un domn. Am stabilit că e domn? ... Campania asta scoate ce-i mai rău din oameni...”, a remarcat Zamfir.

„Poate pe fondul campaniei, altfel nu, el nu era așa”, a fost de acord Buzăianu.

„Partea bună e că niciunul nu va lua COVID de la celălalt, că la o sută de metri nu se transmite. Partea proastă e că am intrat pe site-ul Partidei Romilor Pro Europa, așteptând să văd un comunicat de presă în care anunță că-i retrag sprijinul politic candidatului”, a mai spus Răzvan Zamfir.

