Un consilier județean din Tulcea a mers la o ședință a Consiliului, deși are COVID-19. Poliția a deschis o anchetă (VIDEO)

Gest iresponsabil din partea unui consilier județean. Ionel Racheleanu a participat la ședința Consiliului Județean Tulcea, deși a fost depistat pozitiv cu coronavirus și trebuia să stea în izolare la domiciliu. Poliția s-a autosesizat în acest caz, cercetările fiind făcute pentru zădărnicirea combaterii bolilor.

Ionel Recheleanu nu a avut nicio reținere să se prezinte la Consiliu.

Explicația acestuia a fost că mai are doar o zi de stat în izolare. A arătat chiar o cerere adresată Direcţiei de Sănătate Publică. Prin aceasta solicita dreptul de a ieşi din carantină pentru deplasarea la Spitalul Judeţean în vederea efectuării unei tomografii, informează B1 TV.

Aflat în sala de consiliu, Recheleanu a primit o întrebare acidă din partea președintelui CJ Tulcea. Horia Teodorescu l-a întrebat pe consilier dacă se află la Spitalul Judeţean sau Consiliul Judeţean?

În cele din urmă, președintele i-a cerut consilierului să părăsească sala.

