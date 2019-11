„Un nou început” la MAI. Președintele Iohannis: Siguranța cetățeanului trebuie să fie prima preocupare, nu cum s-a întâmplat în guvernarea eșuată PSD, care a politizat sistemul și l-a umplut de rude (VIDEO)

Siguranța cetăneanului trebuie să fie „prima preocupare” în sistemul Afacerilor de Interne, care trebuie să se dezvolte într-o logică de meritocrație, și nu cum a făcut PSD, care încercat „să-și înșurubeze prietenii, neamurile în cele mai importante poziții din stat” pentru a institui un control politic total asupra unor instituții esențiale din logica statală a României, a afirmat președintele Klaus Iohannis, înainte ca Ion Marcel Vela să preia oficial șef al MAI.

„Domnule premier, vă felicit pentru preluarea guvernării. Este o reală ușurare pentru noi toți, că acum avem un Guvern care se dedică muncii pentru români. Domnule ministru, vă felicit pentru preluarea unei poziții foarte complicate. Sunt convins că veți da tot ce puteți, toată priceperea, tot timpul și toate cunoștințele pentru a umple, din nou, poziția de ministru al Afacerilor Interne cu conținut. Vă doresc mult succes!



Celor din sistem, le cer o schimbare de paradigmă. Începând de astăzi, veți pune în centrul preocupărilor dvs., a tuturor preocupărilor dvs., siguranța cetățeanului român. Este o sarcină extrem de dificilă, mai ales după o perioadă tulbure pentru acest minister de maximă importanță pentru România. Faptul că ați avut un interimat fără ministru este una din cele mai mici probleme. S-a terminat, aseară, guvernarea PSD eșuată și iresponsabilă. Diletanți PSD și oameni care au văzut doar interesul propriu și de partid au vrut să pună mâna pe toate marile sisteme din România, iar dvs. toți ați fost o țintă predilectă pentru PSD. Acele trei guverne eșuate PSD au încercat, constant, să-și înșurubeze prietenii, neamurile în cele mai importante poziții din stat.



Acest lucru a dus la ceea ce din nefericire am văzut cu toții, iar dvs. ați simțit cel mai puternic. Poliția română, Jandarmeria Română, mai nou DSU au fost sub un atac public constant. Asta fiindcă ați tolerat sau ați fost unii dintre dvs. obligați să tolerați înșurubarea unor persoane în funcții publice, care n-aveau ce căuta acolo. Vi s-au impus abordări, care nu au nimic de-a face cu etica profesionistă. S-au folosit metode din cele mai perfide pentru a vă juca pe unii împotriva celorlalți, pentru a institui un control politic acolo unde profesionalismul trebuie să își spună cuvântul”, a afirmat președintele Klaus Iohannis, la ceremonia de preluare a mandatului de ministru al Internelor de către Ion Marcel Vela.

Ion Marcel Vela, noul ministru al Muncii, a ținut și el un discurs, înainte să preia oficial mandatul. El a promis „zero politizare, maximă profesionalizare, cu declararea unui război total” împotriva criminalității.



„Astăzi, la MAI, este un nou început. Aș dori să mulțumesc domnului premier și domnului președinte pentru nominalizare și susținere de a fi în această nobilă misiune de ministru, în slujba poporului, pentru că minister în latină înseamnă slujbaș, așa cum îmi doresc să fie toți angajații MAI în slujba poporului. Cu zero politizare, maximă profesionalizare, cu declararea unui război total împotriva fenomenului criminogen, infractorilor, clanurilor interlope și a tuturor acelora care pun în pericol siguranța, viața și bunurile românilor. Am încredere că împreună vom face o Românie mai bună și o România normală”, a declarat Ion Marcel Vela, noul ministru al Afacerilor Interne.

Nu în ultimul rând, premierul Ludovic Orban a afirmat că printre obiectivele MAE se numără „refacerea capacității administrative” și „înzestrarea”. Primul-ministru a cerut selecții obiective și transparente, precum și eliminarea „simulacrelor de concursuri”.



„MAI este responsabil în primul rând pentru asigurarea ordinii publice, a vieții, a siguranței și a proprietății private fiecărui cetățean. Aceasta este misiunea pe care trebuie s-o îndepliniți. Pentru acest lucru, veți avea sprijin de la nivelul guvernamental, cu condiția de a vă dedica tot devotamentul și tot profesionalismul în atingerea unor obiective foarte precise”, a subliniat premierul Ludovic Orban.

