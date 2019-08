Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele PNL, a refuzat să comenteze, vineri seară, în direct pe B1TV, afirmația lui Dan Barna, care afirmase anterior că, dacă ar fi fost el președinte, îi place să creadă că tragedia de la Caracal nu s-ar fi întâmplat, alăturându-se astfel liberalilor ce ignoră criticile lansate de candidatul USR-PLUS către președintele Klaus Iohannis.

„Eu sper din tot sufletul ca, în zona dreptei cel puțin, discursul să rămână la alt nivel. A fost la alt nivel, în ultimii 30 de ani. Să nu coboare prea mult. Cert este că noi nu vom răspunde la așa ceva. Chiar dacă, sigur, prima tentație este de a-ți apăra președintele, care a fost atacat. Nu vom răspunde, pentru că eu cred că românii au nevoie de altceva. Au nevoie de normalitate, apropo de sloganul lui Klaus Iohannis pentru al doilea mandat. România normală”, a afirmat Rareș Bogdan, în emisiunea moderată de Tudor Mușat.

Totuși, prim-vicepreședintele PNL a catalogat drept „surprinzătoare și dezamăgitoare” această afirmație făcută de candidatul USR-PLUS.

„Spun doar atât. Am un singur cuvânt și o recomandare. Surprinzătoare și dezamăgitoare, iată două cuvinte. Doi, eu am citit, cu mare atenție, fiind în continuare un politician, care are mare încredere în presă și în jurnaliști, ce a scris colegul și prietenul meu, Oreste Teodorescu. Nu că are el talent la scris, dar a scris destul de interesant”, a spus Rareș Bogdan.



Referirea la Oreste Teodorescu vine în contextul în care jurnalistul l-a criticat dur pe Dan Barna, după ce prezidențiabilul USR-PLUS a afirmat că îi place să creadă că, dacă ar fi fost el președinte, tragedia de la Caracal nu s-ar fi întâmplat. (Detalii AICI)