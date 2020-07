Un nou proiect de mare anvergură în Sectorul 4: Pasaj rutier suprateran de 140 m lungime peste Șoseaua Berceni (VIDEO)

Un proiect de infrastructură va demara în Sectorul 4. După lărgirile bulevardelor de la două la patru benzi, ceea ce a dus la decongestionarea traficului în mai multe zone din sector, administrația locală va construi un pasaj rutier suprateran într-una dintre cele mai aglomerate intersecții din Sectorul 4. Este vorbba despre un construirea unui pasaj suprateran de 140 m lungime peste Șoseaua Berceni.

