Un nou scandal în USR PLUS. Cap de listă la Dolj este Cezar Drăgoescu, cel care s-a remarcat în mediul online printr-o serie de ieşiri grosolane la adresa liderilor Alianţei Dacian Cioloş şi Cristian Ghinea, anunță B1 TV.

În mai multe ocazii, acesta îi jigneşte pe cei doi şi foloseşte chiar cuvinte rasiste la adresa unor parlamentari.

Jurnaliştii de la Adevărul au publicat mai multe conversaţii în care candidatul USR PLUS la parlamentare, Cezar Drăgoescu, se exprimă într-un mod grosolan.

De exemplu, în urma unor discuţii purtate înainte de alegerile europarlamentare din 2019, candidatul USR PLUS vorbeşte despre o alianţă cu Dacian Cioloş: „O alianţă cu acest jegos buburos va produce numai prejudicii USR".

Tot despre Dacian Cioloş, acesta spune că este un nefrecventabil şi nu are cum să producă schimbarea un astfel de specimen securistoid.

Totodată, Cezar Drăgoescu foloseşte cuvinte jignitoare la adresa europarlamentarului Cristian Ghinea, spunând că „săracu la fizionomia ochelarilor aduce cu Ciorbea" şi îl acuză de lucruri imorale şi de negocieri pe la colţuri.

În 2017, Valeriu Nicolae a refuzat să candideze la alegerile parţiale pentru Primăria Craiovei, după ce Lia Olguţa Vasilescu a lăsat primăria pentru un loc în Parlament. Reacţia lui Drăgoescu a fost una rasistă: „Mai bine fără ţigan".

