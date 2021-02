Un primar USR PLUS s-a răzgândit. După ce a susținut „depolitizarea instituțiilor publice", face numiri politice pe bandă rulantă

Partidele USR și PLUS s-au făcut remarcate prin intermediul inițiativelor „Fără penali în funcții publice!", dar și prin „Depolitizarea administrației publice!". Pentru că de la vorbe la fapte este cale lungă, USR a început numirile politice pe bandă rulantă în administrațiile locale. În Bacău de exemplu, curge cu numiri de membri de partid, fără probe de concurs.

Primarul Lucian Stanciu Viziteu a inițiat un proiect de hotărâre prin care propune noi persoane la conducerea Societății de Servicii Publice Municipale (SSPM) Bacău, aflată în subordinea Consiliului Local, informează Ziarul de Bacău. Persoanele vizate sunt tot membri de partid, anti-PSD, majoritatea apropiați de USR și PLUS. Printre aceștia, Gabriel Cojocaru, (USR), Ciprian Ariș (PLUS), Ioan Alexandru Melinte (PMP), Dan Soica (fost membru PSD și PSRO), Emilia Mitrofan (PNL) etc.

Viziunea primarului USR, negociabilă

Deși a blamat în campania electorală politizarea instituțiilor publice, se pare că Lucian Stanciu Viziteu s-a răzgândit, între timp. În prezent, consideră că apartenența unei persoane la un partid nu îl face mai puțin competent.

„Eu am propus această configurație, ținând cont de CV-urile persoanelor. Dacă citiți CV-urile, puteți analiza competența acestor persoane de a administra SSPM. Au fost singurii dispuși să-și asume acest rol.

Faptul că cineva este membru de partid nu are nicio relevanță cu calitatea lui profesională. Vom angaja apoi un expert independent, pentru recrutarea unor membri permanenți ai Consiliului de Administrație", a declarat controversatul edil local pentru ziarul local.