Un român stabilit în China, despre situația provocată de coronavirus, în direct pe B1 TV: „Nu prea ieșim din casă” / „Autoritățile fac ce trebuie” (VIDEO)

Un român stabilit în China a povestit, vineri, în direct pe B1 TV, despre situația generată de noul coronavirus, care a provocat deja 25 de decese.

„Știu sigur că s-a închis Disneyland Shanghai acum trei zile. Da, s-au luat anumite măsuri de către autorități, însă cred că și populația chineză, și străină a luat măsuri la fel de importante. Nu prea ieșim din casă, poate nu la fel de mult cât ne-am dori. Supermarketurile, mall-urile nu sunt foarte aglomerate, ca să nu zic altfel”, a spus românul.

Întrebat dacă populația locală este speriată de ceea ce se întâmplă, românul a răspuns: „Sigur, sunt anumite persoane care sunt puțin panicate, dar consider că, până la momentul de față, autoritățile din China au reușit să țină lucrurile sub control și probabil că oamenii conștientizează acest lucru. În toată China, autoritățile fac ce trebuie”.

El a explicat că, în această perioadă, instituțiile sunt închise pentru Anul Nou și că rămâne de văzut ce se va întâmpla după: „Ce va fi după data de 1 februarie nu pot să știu la momentul de față, dar pot să vă spun că ieri, alaltăieri s-a mers la muncă”.

