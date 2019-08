Alexandru Cumpănașu, unchiul uneia dintre fetele răpite și ucise în Caracal de către Gheorghe Dincă, a afirmat luni seara, în direct la B1TV, că va cere Parchetului să audieze toți parlamentarii și oficialii care au condus județul Olt în ultimii 15 ani.

„Informațiile de ultimă oră sunt că, din punctul meu de vedere, nu pot să îi acuz, dar pot să cer Parchetului, și mâine voi face asta, audierea în calitate de martor, deocamdată, a tuturor parlamentarilor și celor care au condus județul Olt în ultimii 15 ani. Asta voi face mâine. Pentru descifrarea clanurilor interlope din județ. Nu este crimă organizată? De ce investighează DIICOT acest caz? Dacă DIICOT investighează, nu este crimă organizată? Dacă este crimă organizată, acești oameni care au autoritatea statului român în mâna lor, și care trebuie să interacționeze cu întreaga societate, nu trebuie să știe mai multe decât știu eu și decât știi tu? Trebuie să comunice Parchetului tot ce știu ei. Oamenii aceștia trebuie să dea informații concrete”, a spus Alexandru Cumpănașu, în cadrul emisiunii Dosar de politician.

Întrebat dacă face referire la cineva anume, atunci când spune că există posibilitatea ca un parlamentar să recunoască deținerea unui bar, în care fetele sunt „violate”, Cumpănașu a răspuns: Da, dar n-o să vă spun la cine. De asta o și cer Parchetului, pentru că nu pot să acuz fără probe, nu?”.

Unchiul Alexandrei consideră că nepoata sa nu a fost arsă acolo, în casa lui Gheorghe Dincă, și a mărturisit că așteaptă confirmarea de la un laborator din afara țării.



„Nu cred că a fost arsă acolo. Deci dacă aceste analize vor fi confirmate de ceea ce noi solicităm printr-o analiză la un alt laborator din afară, nu am cum să mă pun în fața evidenței. Nu am cum. Și nimeni nu s-ar pune în fața evidenței, dar până una-alta, eu, în aberațiile astea cu carbit, vaselină și cu lemne de foc... eu nu cred în astea.



Eu azi nu cred. Azi nu cred. N-am niciun fel de argument logic, pentru această presupusă ardere a cadavrului. O chestiune morbidă despre care discutăm. N-am argumentele care să mă convingă rațional”, a spus Alexandru Cumpănașu.

