Alegătorii care nu se află în localitatea de domiciliu în ziua votului își pot exprima opțiunea electorală la orice secție de votare din localitatea în care se află, a explicat purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog.

”Alegătorii pot vota la secția de votare la care este arondată strada sau localitatea unde își au domiciliul ori reședința. Alegătorul care astăzi se află în altă localitate decât cea unde își are domiciliul sau reședința, poate vota în localitatea respectivă, la orice secție de votare.

De exemplu, un cetățean cu domiciliul în Galați, care astăzi se află în Galați, va vota doar la secția de votare la care este arondată strada unde își are domiciliul. Dacă însă astăzi se află în București, poate vota la orice secție din Capitală.

În ceea ce privește cetățenii care au domiciliul în București și care astăzi se află în București, aceștia pot vota doar la secția de vot la care sunt arondați din sectorul unde își au domiciliul, deci nu pot vota la secțiile din alt sector”, a explicat Monica Dajbog, într-o declarație de presă.

