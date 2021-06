Unde și-a petrecut Ludovic Orban ultima vacanță și cum își gestionează finanțele personale: „Mi-ar fi plăcut să fac asta"

Ludovic Orban nu are prea mulți bani puși deoparte. Întrebat despre economiile personale, președintele Camerei Deputaților și al PNL a declarat că are o asigurare prin care atunci când se va pensiona, va primi o anumită sumă de bani.

„Nu am foarte multe economii, nu fac investiții. Am o asigurare, tipul de asigurare care atunci când ajungi la pensie, primești niște bani. În rest, mașina familiei este achiziționată în 2007 sau 2008 (...) Nu prea am făcut investiții", a declarat Ludovic Orban joi, în Parlament, întrebat ce investiții face din economiile personale.

De asemenea, fostul premier a mai precizat că i-ar fi plăcut să investească la bursă.

„Mi-ar fi plăcut să joc la bursă, dar nu am avut timp", a mai dezvăluit Orban.

Ludovic Orban, prea ocupat pentru vacanțe. Ultima a petrecut-o la Sinaia

Întrebat despre vacanțele petrecute în ultima vreme, Orban a răspuns: „Vacanța mea în 2017 cu familia a fost de două zile, vacanța din 2018 de trei zile și jumătate. E adevărat, am fost cu familia de revelion în 2020-2021 și am stat trei zile, la Sinaia", a mai transmis președintele PNL.

Pentru 2021, fostul premier nu se gândește la vacanțe.

„Pentru anul acesta va fi complicat cu vacanța, pentru că avem calendarul de alegeri locale și județene (...) E puțin probabil să beneficiez de vreo vacanță", a mai completat liderul PNL.