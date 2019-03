Ungaria face presiuni pentru înființarea secției maghiare la UMF Târgu Mureș: 'Voi vorbi cu Meleșcanu. Vrem un acord'

Guvernul de la Budapesta face presiuni pentru pentru înființarea secției maghiare la UMF Târgu Mureș.

Szijjártó Péter a declarat, la Târgu Mureș, că va discuta cu ministrul de Externe român, Teodor Meleșcanu, despre un acord în această privință.

„La Târgu Mureș suntem într-un oraș unde acum un an și jumătate nimeni nu ar fi crezut că Liceul romano-catolic va fi redeschis iar astăzi, sute de elevi, împreună cu profesorii și părinții, au sărbătorit faptul că, în urma unei înțelegeri care respectă dreptul minorităților, la Târgu Mureș elevii maghiari pot învăța în limba maghiară. Dacă am reușit la Târgu Mureș în învățământul general și liceal, de ce nu am reuși și în cel superior? Eu sper că vom ajunge acolo încât legislația în vigoare din România să fie aplicată și la Târgu Mureș și la UMF se va înființa secția maghiară, cum a fost înființată și secția engleză. Știm sigur că fără dialog nu obținem nimic. Eu în acest spirit voi vorbi cu colegul meu, domnul Meleșcanu, să vedem împreună cum putem să facem un pas înainte în ceea ce privește UMF Târgu Mureș. (...) Vrem un acord, nu dorim să facem niciun pas care să ducă la tensiuni, care ar reduce șansele unui rezultat bazat pe înțelegere și pe acord. (...) Luni voi discuta cu domnul Meleșcanu despre acest lucru”, a spus Szijjártó, potrivit presei locale.

Declarația a fost făcută cu ocazia Zilei Maghiarilor de Pretutindeni, sărbătorită în fiecare an pe 15 martie.

Data de 15 martie marchează începutul Revoluţiei de la 1848, în cadrul căreia maghiarii, la acea vreme parte a Imperiului Habsburgic, au obţinut libertăţi politice şi egalitate socială.