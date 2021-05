Unirea Republicii Moldova cu România, în programul PUN pentru alegerile anticipate. Declarații exclusive de la Chișinău, la „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu: „Unirea e mai aproape decât își imaginează unii” (VIDEO)

Unirea celor două state românești este un proces politic și o finalitate mult mai rapidă și mult mai convenabilă pentru toți cetățenii Republicii Moldova, indiferent de apartenența la diferite grupuri etnice sau confesiuni religioase, a explicat fostul deputat Ana Guțu, prim-vicepreședinte PUN.

Fost secretar de stat în Guvernul României la Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, ea a fost invitată alături de Iulian Gramațki la emisiunea „Se întâmplă acum!” cu Tudor Barbu, luni, pe B1 TV.

Cei doi, ambii candidați PUN la alegerile anticipate din stânga Prutului, au fost invitați în emisiune de Ioana Constantin, membră PMP.

„La 23 de ani (Iulian Gramațki – n.r.) a luat doctoratul în economie, în Germania. Este cel mai tânăr absolvent care a obținut un astfel de titlu și este pe listele Partidului Unității Naționale în Chișinău, la alegerile din 11 iulie”, a precizat Ioana Contantin.

