USR a pierdut încă un proces pentru refuzul comunicării unor informații de interes public: Partidul riscă executarea silită

USR a pierdut recent un al doilea proces pentru că a refuzat să comunice date de nautură financiară de interes public. Este vorba despre o acțiune în instanță la Bacău, cu privire la solicitarea unor date care vizează, printre altele, sursele financiare şi bugetul filialei USR Bacău sau lista persoanelor care sunt remunerate în baza unui contract de muncă sau de colaborare din veniturile filialei. Nu mai departe de începutul lunii noiembrie, cei de la USR au pierdut, definitiv, și procesul intentat de Asociația Evoluție în Instituție, tot după refuzul de comunicare a unor date de interes public. Iar în tot acest context, inițiatorul demersului, Cristian Mihai Dide, a anunțat că dac decizia instanței nu va fi respectată, se va adresa unui executor judecătoresc.

Procesul de la Bacău a fost deschis la solicitarea lui Sebastian Hriban pe numele lui Lucian Stanciu Viziteu, președintele organizației județene a USR.

"Admite cererea de chemare în judecată . Obligă pârâtul, prin preşedinte Lucian Daniel Stanciu -Viziteu, să îi comunice reclamantului, următoarele informaţii de interes public: sursele financiare şi bugetul Partidului Uniunea Salvaţi România-Filiala Judeţeană Bacău, bilanţul contabil al organizaţiei Filialei Judeţene, aferente perioadei 2016-2019, lista persoanelor remunerate în baza unui contract de muncă sau de colaborare din veniturile USR-Filiala Judeteană Bacău aferentă anilor 2016-2019, dacă există în cadrul USR-Filiala Judeţeană Bacău persoane care mai sunt remunerate de USR şi care deţin în continuare funcţii de conducere în cadrul USR-Filiala Judeţeană Bacău, dacă există un contract de împrumut pentru suma de 93.000 de lei acordat Partidului USR de către Lucian Daniel Stanciu -Viziteu, iar în caz afirmativ să îi comunice o copie a acestui contract reclamantului şi să precizeze care a fost destinaţia sumei de 93.000 de lei împrumutată de către USR Bacău de la persoana fizică Lucian Daniel Stanciu -Viziteu, cu anonimizarea datelor cu caracter personal. În baza art. 453 C.p.civ obligă pârâtul la plata sumei de 1.000 de lei către reclamant cu titlul de cheltuieli de judecată. Cu recurs în termen de 15 zile de la comunicare, care se va depune la Tribunalul Bacău - Secţia a II-a Civilă şi de Contencios Administrativ şi Fiscal. Pronunţată astăzi, 19.11.2020, prin punerea soluţiei la dispoziţia părţilor de către grefa instanţei." se arată în decizia instanței, citată de epochtimes-romania.com.

Decizia judecătorilor de la Bacău a fost atacată deja de reprezentanții USR, potrivit sursei citate.

"Actuala conducere a USR, la nivel naţional şi local, se comportă exact ca PSD-ul sau ca PNL, ca partidele vechi. Este dezgustător faptul că ei doar clamează că sunt oameni noi, că au principii, că au transparenţă şi că sunt cinstiţi", a declarat Sebastian Hriban pentru Epoch Times.

În ceea ce privește sentința definitivă, pronunțată de judecătorii de la Curtea de Apel București, la începutul lunii noiembrie, Cristian Mihai Dide a anunțat că va executa silit USR dacă reprezentanții formațiunii nu vor da curs solicitărilor sale. Acesta solicitase, în baza Legii 544/2001 privind accesul la informații de interes public, să i se comunice pentru fiecare angajat al USR funcția ocupată în partid, postul pe care este angajat, salariul la angajare și salariul prezent.

Potrivit sursei citate, deși au trecut câteva săptămâni de la decizia instanței, cei de la USR nu au furnizat încă informațiile cerute.

"Sunt profund dezamăgit de atitudinea USR-ului. Mulţi membri ai acestui partid îşi găsesc alinarea în scuza că eu nu am cerut aceste date şi la alte partide. Am să îi dezamăgesc, aşa cum m-a dezamăgit şi pe mine partidul lor. Noi nu am stat în stradă pentru vechile partide, noi nu am afişat bannere şi nu am proiectat mesaje anticorupţie pentru un partid nou cu metehne vechi, noi am susţinut un partid care a promis că luptă anticorupţie şi care a spus că va promova transparenţa şi meritocraţia”, a declarat Cristian Mihai Dide pentru sursa citată.

Între timp, la solicitarea aceleiași publicații, reprezentanții USR au transmis că Asociația Evoluție în Instituție nu a primit datele solicitate pentru că încă nu a fost primită comunicarea instanței.

„USR ar fi pus la dispoziţie toate informaţiile cerute, dar solicitarea iniţială a domnului Cristian Dide încălca regulamentul GDPR privind protecţia datelor angajaţilor”, se arată în răspunsul USR. Cu privire la această declarație, sursa citată atrage atenția asupra faptului că Asociaţia Evoluţie în Instituţie nu a cerut numele angajaţilor USR, iar dacă aceasta ar fi încălcat Regulamentul European pentru protecţia datelor cu caracter personal, instanţa ar fi respins acţiunea.