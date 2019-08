Curtea Constituțională a arătat în motivarea deciziei de respingere a proiectelor de revizuire a Constituției depuse în urma referendumului din 26 mai, că interzicerea amnistiei și grațierii faptelor de corupție nu se poate implementa printr-o revizuire a Legii fudamentale, iar un astfel de tratament juridic "desconsideră existenţa umană a individului". (Detalii AICI)

Contactat de B1.ro, senatorul USR George Dircă, președintele comisiei de constituționalitate, remarcă că judecătorii constituționali nu au oferit nicio soluție și lasă toată situația într-un blocaj complet deoarece odată spun că interzicerea amnistiei și grațierii nu se poate face prin Constituție, iar apoi în același timp Constituția ne spune că voința poporului prin referendum este suverană.

George Dircă concluzionează că acum soluția este schimbarea Constituției deoarece este depășită de realitățile anului în care ne aflăm.

"Motivarea deciziei Curtii Constituionale cu privire la imposibilitatea revizuirii Constitutiei in sensul interzicerii gratierii colective a celor vinovati de fapte de coruptie ne plaseaza intr-un impas constitutional. Pe de-o parte, respectam deciziile CCR si recunoastem autoritatea institutiei - cu atat mai mult cu cat decizia a fost una cvasiunanima -, insa luam act si de principiul constitutional care ne spune ca suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita inclusiv prin referendum.

Deci, avem un popor care si-a exprimat vointa suverana prin refendum si avem o Constitutie ale carei limite de revizuire nu permit modificarea in sensul dorit de popor.

CCR ofera o solutie fara garantii: ne spune ca vointa poporului trebuie respectata de legiuitor, parlament sau guvern, in caz contrar existand posibilitatea sesizarii Curtii Constitutionale. Insa aceasta abordare presupune fie ca PSD (vorbim de actuala putere) sa respecte vointa poporului roman - ar fi ceva inedit, mai degraba -, fie ca opozitia sa aiba intotdeauna numarul suficient de parlamentari necesari sesizarii CCR (ceva ce nu poate fi garantat). Insa in cazul in care Puterea, oricare ar fi ea, va dori sa incalce vointa poporului roman, iar Opozitia, din nou, oricare ar fi aceasta, nu va aduna numarul necesar de parlamentari, poporul nu isi va putea exercita suveranitate. Iar pentru o astfel de situatie, Curtea Constitionala nu ofera o solutie.

Din punctul nostru de vedere, solutia nu este amendarea actualei Constitutii din 1992, depasite de realitatile anului 2019, ci adoptarea unei noi legi fundamentale, cu noi limite ale revizurii, altele decat cele gandite de Antonie Iorgovan la inceputul anilor 1990.", a precizat George Dircă pentru B1.ro.

Interzicerea amnistiei și grațierii pentru fapte de corupție prin Constituție a fost votată în mod covârșitor de către români pe 26 mai, dar proiectul de modificare a Constituției emis de Parlament după a fost respins de CCR pe motiv de neconstituționalitate.