USR analizează variantele pentru alegerile locale. Nicușor Dan: Bucureștenii vor un candidat unic împotriva lui Firea, iar postura de independent e cea mai digerabilă (VIDEO)

Bucureștenii doresc „un candidat unic” împotriva Gabrielei Firea la alegerile pentru Primăria Capitalei din 2020, iar postura de independent este „cea mai digerabilă” pentru partidele din așa-zisa dreaptă, „care vor fi într-o competiție directă pentru parlamentare”, a declarat, sâmbătă, în direct pe B1 TV, Nicușor Dan.



„Eu cred că în acest moment, în care bucureștenii doresc un candidat unic al opoziției, cred că postura de independent este cea mai digerabilă de către toate partidele care vor fi într-o competiție directă pentru alegerile parlamentare”, a declarat Nicușor Dan.



Deputatul a fost chemat de către Dan Barna la ședința USR în care se dezbate regulamentul prin care o filială își exprimă opțiunea de a susține un independent, cum este cazul celei de la București care l-a ales pe Nicușor Dan, dar și care sunt metodele prin care se poate merge pe mâna unui candidat unic.



„Au fost două voturi online ale filialei București, care au spus, ultimul în proporție de 86% dintre cei care au votat, că sunt candidatul pe care ei vor să îl susțină la Primăria Capitalei. Pentru că chestiunea aceasta de a susține un independent nu e trecută în statut, obiectul comitetului politic de astăzi este de a face un cadru statutar în care lucrul acesta să se poată întâmpla”, a adăugat Nicușor Dan.



Întrebat dacă și PLUS și-a trimis reprezentanți la această ședință a USR, având în vedere că partenerii de alianță și-au exprimat intenția de a-l susține pe Vlad Voiculescu în cursa pentru Capitală, Nicușor Dan a răspuns: „Pentru moment, aici în sală sunt numai membri USR național. E comitetul politic, analogul CEx-ului de la celelalte partide. Pentru că, prin statut, ei aprobă regulamentele”.

