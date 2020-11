USR, gest controversat la Timișoara: Ruben Lațcău (USR) a fost ales viceprimar cu voturile PNL și PSD, dar USR s-a abținut la votul pentru instalarea unui liberal pe al doilea post. Cosmin Tabără (PNL) a fost respins

Ruben Lațcău de la USR a fost votat, luni seară, în funcția de viceprimar al Timișoarei. Chiar și așa, Cosmin Tabără, omul propus de PNL pentru cel de-al doilea post de viceprimar, a fost susținut doar de liberali, în condițiile în care USR s-a abținut de la acest vot, iar PSD a votat împotrivă, potrivit Newsweek România.

Dominic Fritz, primarul Timișoarei, susține că nu are nimic cu Cosmin Tabără de la PNL, dar vrea ca liberalii să garanteze că un post de vicepreședinte al Consiliului Județean va fi ocupat de USR.

„Noi, ca să putem guverna, avem nevoie de o majoritate stabilă pentru 4 ani și această majoritate stabilă are nevoie de o bază clară de încredere și corectitudine din partea partenerilor. Adaug că noi, în Consiliul Local, avem nevoie de o relație bună, foarte bună, și cu CJT (Consiliul Județean Timiș - Nota Redacției). Din păcate, în acest moment, nu știm ce fel de majoritate își dorește președintele CJT. Știu ce își dorește primarul, și abia aștept să îl votăm pe Cosmin Tabără viceprimar. Dar în momentul în care nu știm cine sunt vicepreședinții la CJT, ce combinăreli sunt. Noi nu putem încheia un parteneriariat la jumătate. Așa că noi, cei din USR PLUS, așteptăm să avem această înțelegere firească și în CJT“, a declarat Dominic Fritz.

PNL și USR-PLUS au fost mustrate de un consilier local PSD.

„Domul Fritz, n-o să puteți guverna, dacă nu vă împăcați cu PNL. N-o să puteți timp de 4 ani să negociați fiecare vot. Noi, de pe margine, am aplaudat faptul ca atât de evident a fost votul în urmă cu 2 luni. Dumneavoastră n-ați reușit să vă înțelegeți pe 4 lucruri. Sperăm, dacă vă împăcați, să îl alegeți pe domnul Tabără ca viceprimar, noi mai venim o dată săptămâna asta.Dacă nu veți reuși să vă înțelegeți, știu că se suprapune cu campania electorală pentru alegerile parlamentare, vă lansez de pe acum întrebarea, deși știu că e retorică: Ce veți face după 6 decembrie, dacă veți câștiga alegerile pe țara, dacă după 2 luni, cu 82%, n-ați reușit să va înțelegeți pe Timișoara?“, a spus consilierul local PSD Radu Țoancă.