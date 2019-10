USR nu intră la guvernare, dar ia în calcul susținerea unei guvernări minoritare. Dan Barna: Nu vrem majorități de cârpeală, care să relanseze PSD

Dan Barna, candidatul USR-PLUS la alegerile prezidențiale din noiembrie, a precizat că discută cu premierul desemnat Ludovic Orban despre posibilitatea de a susține o guvernare minoritară.



În acest context, Dan Barna a nuanțat poziția USR privind refuzul de a intra guvernare și a explicat că nu dorește „majorităţi de cârpeală, doar pentru un lucru sau altul, tocmai pentru a da din nou vânt în pânze PSD-ului”.



„Suntem în discuţii pe modalitatea de susţinere a cabinetului minoritar şi asta spunea şi premierul (desemnat – n. red) asta spun şi eu, trebuie să aibă ca obiectiv să ajungem cât mai repede la anticipate. Asta, cumva, şi preşedintele a spus că vorbeşte de un guvern de tranziţie.



Eu nu vreau să repetăm, că ţară, aceeaşi greşeală pe care România a mai făcut-o deja de trei ori, aceea în care PSD guvernează trei ani, pleacă, vine un guvern care începe să repare lucrurile, devine nepopular şi se întoarce din nou PSD. Jocul acesta politicianist de care spunea şi Dacian Cioloş în care găsim majorităţi de cârpeală, doar pentru un lucru sau altul, tocmai pentru a da din nou vânt în pânze PSD-ului şi a le da timp să se pună pe picioare pentru a ne trezi la finalul anului viitor din nou cu o guvernare PSD, e un lucru pe care nu îl susţinem şi împotriva căruia suntem foarte fermi şi de aceea poziţia mea este aceea de a nu intra într-o guvernare care nu are susţinere parlamentară.



Cât timp nu există o majoritate prin care să poţi să faci reforme, nu există nicio justificare morală logică să intri la guvernare. În 2016 a fost foarte greu, a fost o guvernare foarte grea, ştim pentru că am fost acolo, să guvernezi cu un parlament care, de fapt, nu te susţine. Vrem, şi alianţa USR-PLUS vrea să guverneze pentru a face reforme, nu pentru a fi prezenţi în poză.



Haideţi să luăm deciziile prin care ieşim din criză, nu prin care rămânem într-o criză mai călduţă”, a declarat Dan Barna, la Iași, potrivit digi24.ro.