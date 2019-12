USR-ista Claudia Postelnicescu, despre Dan Barna: ”Un mediocru patentat, pus moț în vârful partidului fondat de altul de o gașcă de securiști de nouă generație”

Tensiunile din interiorul USR iau amploare. Cu o zi înainte de ședința Biroului Național în care ar urma să se decidă noi excluderi din partid, purtătorul de cuvânt al USR Ilfov Claudia Postelnicescu, care se află pe lista celor posibil sancționați, a publicat, pe facebook, un mesaj foarte dur la adresa lui Dan Barna, liderul partidului.

Aceasta îl acuză pe șeful USR că distruge partidul, că este ”mediocru” și ”incompetent” li că favorizează ”o gașcă de profitori care beneficiază în mod exclusiv de resursele partidului”.

În plus, Postelnicescu susține că ”Barna și-a pus lichelele” să îi facă tot felul de sesizări pentru opinii critice la adresa conducerii partidului.

„Hai ca asta e culmea tupeului! Sunt acuzată că îmi ”hărţuiesc” colegii şi că vorbesc ”urât” despre Barna. Îmi asum tot ce am spus despre Barna: că este mediocru, că distruge partidul, că a avut un eşec major strict bazat pe incompetenţa proprie, că favorizează o gaşcă de sicofanţi şi profitori care beneficiază în mod exclusiv de resursele partidului. În ceea ce priveşte ”hărţuirea”: încă din vara anului 2018 am primit sesizări de la persoane care adoră liderul, indiferent cine e el, pentru motive strict legate de parvenirea în partid, care nu au nimic de-a face cu meritocrația. Aceste persoane mi-au intrat în lista și mi-au făcut mai multe sesizări pentru opinii critice la adresa conducerii partidului. Aceste opinii pot fi găsite în continuare pe peretele meu, nu am șters nimic. Să se caute jignirile și hărțuirile și să mi se arate. Precizez că aceleași persoane mi-au făcut sesizări, mai multe în serie, după ce au practicat un stalking obsesiv pe o perioadă de luni de zile. De asemenea, imediat ce am fost numită purtător de cuvânt al USR Ilfov am primit instantaneu sesizări de la tot felul de agramați și bolovani care abia se exprimă, care sperau să devină ei purtători de cuvânt sau lideri emergenți sau ceva, orice. Nu contează că eu am niște skill-uri dovedite în comunicare, nu contează că am mai trecut prin 4 campanii electorale, nu contează că am fost selectată în Berlinale ca scenarist, nu contează că am lucrat cu Royal Court Theatre London, nu contează că am lucrat cu regizorul american Neil LaBute și mi s-a jucat un text la Teatrul Act, nu conteză că sunt citată în zeci de publicații academice listate peer-review, nu contează că scriu și public în mai multe jurnale de ani de zile, nu contează că sunt solicitată de presă pentru opinii juridice de ani de zile, nu contează că am câștigat un război mediatic în cazul Sorina Săcărin, nu contează nimic. Contează doar că Barna și-a pus lichelele să îmi facă sesizări. Soldații loiali căzuți în adulație. Credeți că eu și alții nu ne putem mobiliza să facem sesizări colegilor? Putem. De ce nu o fac? Pentru că îmi repugnă delatorii și delațiunile, îmi aduc aminte de PCR și Securitate și pur și simplu vomit. Și mai presus de orice, că tot fac unii exerciții de imagine, nu au murit niște copii și tineri acum 30 de ani, ca să îmi fie mie luată libertate de exprimare de un mediocru patentat, pus moț în vârful partidului fondat de altul de o gașcă de securiști de nouă generație”, a scris purtătorul de cuvânt al USR Ilfov pe Facebook.

USR-iștii care ar putea fi sancționați în cadrul ședinței de miercuri sunt Vișinel Bălan, Claudia Postelnicescu, Cosmin Stoenoiu și Ciprian Lupaș, potrivit Digi 24.

Vișinel Bălan, consilier la grupul parlamentar al USR, este acuzat în interiorul partidului de nereguli cu fondurile USR Giurgiu, în timp ce lui Ciprian Lupaș i se reproșează că ar fi indus în eroare opinia publică în legătură cu o expresie folosită de soția lui Dan Barna, Olguța Totolici.

