USR-iștii se delimitează de ieșirile controversate ale lui Andrei Caramitru la adresa presei: ”Sunt 30 de ani de când experimentăm libertatea. Andrei, te rog, nu-ţi bate joc de ea!”

Atacurile din ultima vreme ale membrului USR Andrei Caramitru la adresa jurnaliștilor stârnesc controverse nu doar în spațiul public, ci și în interiorul partidului. Astfel, există USR-iști care au început să se dezică de el și să-i ceară să-și tempereze luările de poziție de acest fel.

O reacție a venit din partea senatoarei Florentina Presadă care, într-un mesaj pe Facebook, îi atrage atenția lui Caramitru că ”jurnaliştii trebuie lăsaţi să îşi facă treaba cum ştiu ei mai bine”.

”Am spus deja de mai multe ori că nu sunt de acord cu luările de poziţie ale lui Andrei Caramitru cu privire la diferite demersuri jurnalistice sau luările de poziţie ale unor jurnalişti din spaţiul public. Jurnaliştii trebuie lăsaţi să îşi facă treaba cum ştiu ei mai bine şi să îşi exprime opiniile fără teama că vin politicienii să îi certe. Asta înseamnă să ne respectăm unii pe ceilalţi, asta înseamnă libertatea de exprimare, asta înseamnă democraţia!

Jurnaliştii nu au menirea să mângâie frumos pe cap politicienii, indiferent cine sunt aceşti politicieni. Dimpotrivă.

Sunt 30 de ani de când experimentăm libertatea. Andrei, te rog, nu-ţi bate joc de ea!

Iubeşte România cu ochii deschişi!”, a scris Presadă pe Facebook.

Florina Presadă (USR), despre ieșirile lui Andrei Caramitru

Și vicepreședintele USR Nicu Ștefănuță a anunțat că se disociază de ieșirile colegului său.

”Sunt nevoit să mă disociez din nou de ieșirile colegului Andrei Caramitru și ale altora ca el.

Nu, nu toată presa e aservită. Nu, nu toate instituțiile statului sunt.

Nu, nu toți funcționarii sunt răi, leneși și alte calificative.

Nu, nu sunt români de două feluri, în funcție de ce ne convine și ce nu.

USR este partidul libertății, al democrației și al respectului adevărat și integral pentru ele”, a scris Ștefănuță pe Facebook.

Vicepreședintele USR Nicu Ștefănuță a anunțat că se disociază de ieșirile lui Andrei Caramitru

De altfel, în urmă cu câteva săptămâni și liderul USR, Dan Barna, declara că „nu susține în niciun fel derapajele de limbaj” ale lui Andrei Caramitru.

„Nu susțin în niciun fel derapajele de limbaj. Am avut de mai multe ori discuții cu Andrei. Voi avea o discuție și în perioada următoare, pentru a clarifica aceste declarații”, a declarat Dan Barna, răspunzând la o întrebare a reporterului B1.ro.

Andrei Caramitru, membru USR și fost consilier al lui Dan Barna, a avut mai multe ieșiri publice controversate de-a lungul ultimului an. Într-o postare din luna august, el clasifica jurnaliștii în trei tipologii: „cei buni și independenți"; „sclavii (...) pe față" - unde îi include pe „Gâdea, Badea etc"; respectiv „sclavii infiltrați (...) cei mai răi. Coprofagii". La această din urmă categorie el făcea trimitere la jurnalista Sidonia Bogdan, care postase un text critic la adresa reprezentantului USR, potrivit hotnews.ro.

Un alt mesaj controversat a avut loc în aprilie, atunci când consilierul lui Dan Barna scria că parlamentarii PSD și ALDE merită să fie exilați și să fie lăsați să moară de foame. Andrei Caramitru era deranjat că, ajutate de UDMR, cele două formațiuni - partenere la acea vreme - au trecut prin Parlament modificările la Codurile penale.

Tot în aprilie, Andrei Caramitru stârnea vâlvă în spațiul public, comparând Holocaustul, drama care s-a soldat cu milioane de morți comise de Germania nazistă la jumătatea secolului XX, cu situația actuală a României.

„Holocaustul României. CUM NE OMOARĂ ȘI NE ALUNGĂ. CA SĂ FURE. Corupția ucide și distruge. Știm asta. Știți însă care e dimensiunea? Un genocid uriaș. In fiecare an : 100’000 de morți, 200’000 de oameni care pleacă in diaspora, 100’000 de oameni care fug din zonele sărace controlate de mafia PSD către orașele mari din țară. Un oraș cât Clujul care moare sau fuge. In fiecare an. Pentru ca ei să stea in vile mari, să își facă vacanțele in Brazilia, să își plaseze amantele pe salarii mari la stat, copiii lor sa meargă cu Porsche la club”, afirma Caramitru.

Istoricul declarațiilor de acest gen merge și mai departe în timp. În martie, Andrei Caramitru declara că, după ce va ajunge la guvernare, USR va construi în fiecare capitală de județ un muzeu al luptei anti-corupție și fiecare elev, student și bugetar va fi obligat să meargă acolo două zile pe an.

„După ce scăpăm de javrele astea penale, vinovații sunt pedepsiți și autostrăzile încep sa fie construite, mai e ceva de făcut. Să construim in fiecare capitală de județ un muzeu al luptei anti-comuniste și un muzeu al luptei anti-corupție. Și fiecare elev, student și angajat la stat să petreacă OBLIGATORIU 2 zile pe an acolo. In plus - în toate școlile - cursuri obligatorii despre anti-comunism, anti-coruptie și educatie civică, date de ONG-uri cu oameni cu experiență.

La fel au făcut Germanii ca să scape de nebunia nazistă după război. Și a funcționat. Și au mai făcut ceva - au interzis prin lege orice propaganda nazistă. La noi ar trebui interzisă dur orice propagandă sau discurs pro-comunist și pro-corupți”, scria Andrei Caramitru.