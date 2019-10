Cine sunt parlamentarii aleși pe listele USR care NU votează moțiunea. „M-am născut în aceeaşi zi cu Hitler, constelaţie fatidică ce îmi atenuează opţiunile radicale de stânga”

Oana Bîzgan, Ramona Nicoleta Dinu și Adrian Dohotaru sunt parlamentarii aleși pe listele USR care nu vor vota moțiunea pentru dărâmarea Guvernului Dăncilă. Dintre ei, Dinu este singura care mai face parte din USR. Ea a susținut că nu poate veni la vot din motive medicale.

Oana Bîzgan, care a plecat din USR în 2017, a anunțat, pe Facebook, că nu va fi în Parlament deoarece va participa la o conferință în Londra: „Motivul pentru care sunt plecată din țară este unul cât se poate de serios - am fost selectată să particip la un program de fellowship dezvoltat de World Economic Forum în colaborare cu Apolitical Academy. Sunt aici să reprezint România, fiind singura femeie politician din România selectată de WEF în calitate de Young Global Leader. Este prima plecare din acest program și este un angajament luat de acum câteva luni. Am petrecut luni de zile să pregătesc și întâlniri restrânse la Londra cu alți Young Global Leaders de pregătire a programului. Neprezentarea mea la această primă întâlnire ar fi însemnat excluderea din program”.

Bîzgan a devenit cunoscută după ce a participat la protestele ce au urmat tragediei din clubul Colectiv. A purtat la manifestații un banner cu mesajul „ROCK THIS COUNTRY”. Pe atunci era un simplu cetățean, acum e deputat, după ce a fost consilier în Ministerul Finanțelor, în Guvernarea Cioloș, și a candidat la parlamentarele din 2016 pe listele USR.

În octombrie 2017, ea a anunțat că demisionează din Uniune „din motive personale”. Demisia a venit în urma unui scandal intern care a vizat-o pe Bîzgan, acuzată de câțiva colegi de faptul că a strâns semnături la comisia pe care o conducea, pentru a se consemna că o ședință a avut loc, deși aceasta nu e mai desfășurase. În ședință trebuiau discutate trei proiecte de lege, unul inițiat de Guvern, unul de Liviu Dragnea și unul de un alt deputat PSD. Bîrzgan ar fi strâns semnături pentru a se consemna și că aceste proiecte au primit avize pozitive, motiv pentru care ea a fost acuzată de colegi că face jocurile PSD.

La rândul său, Adrian Dohotaru a negociat pentru susținerea moțiunii, dar apoi s-a răzgândit. Liderul USR, Dan Barna, l-a acuzat pe Dohotaru că a făcut un troc: „ Dohotaru l-a convins pe domnul Cuc să îi semneze un ordin de ministru, că pe un lac din Cluj nu vor mai merge ambarcațiuni cu motor. Și a făcut un troc clasic de vot cumpărat”.

Dohotaru, deputatul de Cluj, a anunțat acum doi ani că demisionează din USR deoarece Uniunea a devenit un partid de dreapta, or el este un politician de stânga: „Când am intrat în USR, partidul își propunea să fie o formațiune de centru, în interiorul căreia co-existau mai multe orientări ideologice: liberali, conservatori, ecologiști, oameni de stânga. Ceea ce ne unea era încercarea de reînnoire a clasei politice. Din păcate, confruntarea care s-a dat nu a fost una între viziuni doctrinare concurente, ci o luptă de putere și de orgolii. Cu toate astea, deznodământul acestei confruntări e următorul: azi USR este un partid al cărui președinte renunță la federalismul ideologic care ne adusese împreună și proclamă pe față orientarea de dreapta a partidului”.

În 2017, Dohotaru a declarat că a mâncat sărățele dintr-un coș de gunoi, în Parlament, pentru a atrage atenția asupra faptului că se face risipă de mâncare: „In cosul de gunoi, era si o punga cu saratele pe jumatate plina. Am luat-o din cos si am mancat saratelele. Mi-am amintit ca la Pata Rat aruncam in proportie de 50% deseuri menajare care ar putea fi folosite prin compostare ca ingrasamant pentru ferme, pentru gradini comunitare si familiale pe care le avem deja sau le putem crea pe viitor (de exemplu, livada Palocsay unde USAMV are o portiune semnificativa). Cred ca prin mici exemple personale putem reduce risipa, chiar daca solutiile la risipa trebuie sa fie mai sistemice, nicidecum strict individuale”.

Adrian Dohotaru a fost autor la site-ul de stânga CriticAtac, unde a menționat că „m-am născut în aceeaşi zi cu Hitler, constelaţie fatidică ce îmi atenuează opţiunile radicale de stânga”.

Senatorul USR Ramona Nicoleta Dinu a precizat, pe Facebook, că va lipsi de la votul de joi al moțiunii de cenzură din Parlament, din cauza unor grave probleme de sănătate: „Votul moțiunii de cenzură de joi reprezintă un moment decisiv pentru istoria recentă a României, un „t zero” pentru societate, dar mai ales pentru clasa politică în ansamblul ei. Din păcate, din cauza unor grave probleme de sănătate, nu voi putea fi prezentă la votul din Parlament. Sunt sigură că votul de joi din Parlament va face cinste dorinței pe care românii au manifestat-o în repetate rânduri, atât la ultimele alegeri cât și în stradă!”.