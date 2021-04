USR PLUS condiționează adoptarea bugetului Capitalei de creșterea atribuțiilor viceprimarului Horia Tomescu, propulsat de alianță în locul lui Vlad Voiculescu. Care sunt principalele proiecte care ar putea fi blocate

Adoptarea bugetului Capitalei în Consiliul General riscă să fie blocată de către consilierii USR PLUS, nemulțumiți de atribuțiile pe care le are în prezent viceprimarul Horia Tomescu, propulasat în funcție de către partidul lui Barna și Cioloș.

Potrivit informațiilor B1.RO, USR PLUS amenință că va bloca bugetul Capitalei, estimat la aproape 7 miliarde de lei, dacă viceprimarului lor nu i se vor delega mai multe atribuții. Prin urmare rezolvarea unor probleme urgente pentru Capitală, de la cele care vizează termoficarea, traficul infernal, gestionarea spitalelor până la depozitarea și arderea necontrolată a deșeurilor riscă să fie amânate în urma presiunilor exercitate de USR PLUS pentru ca Horia Tomescu să primească mai multe atribuții. Horia Tomescu, consilier general, a devenit viceprimar al Capitalei după ce Vlad Voiculescu, președintele PLUS București, a renunțat la funcție în favoarea postului de ministru al Sănătății.

Se pare că pentru USR PLUS obiective precum modernizarea rețelei de termoficare, investițiile în infrastructura rutieră sau poluarea care atinge cote alarmante au devenit secundare, în condițiile în care cosilierii generali ai alianței se concentrează acum pe sporirea atribuțiilor lui Horia Tomescu și pe resursele pe care acesta le va putea avea la dispoziția sa, fie că vorbim despre fonduri sau despre personalul subordonat.

Cei de la USR PLUS au exercitat luni bune presiuni ca viceprimarul lor să aibă mai multe atribuții

Deși în campania electorală s-au bătut cu pumnii în piept că vor să soluționeze problemele urgente ale Capitalei care au făcut viața bucureștenilor un calvar, timp de luni bune consilierii USR-PLUS au tras sfori pentru ca viceprimarul lor, Horia Tomescu, să primească din partea lui Nicușor Dan mai multe atribuții.

Încă din luna februarie Horia Tomescu a cerut colegilor de alianță convocarea Birourilor Municipale reunite ale USR PLUS din cauza neînțelegerilor cu primarul Nicușor Dan pe tema atribuțiilor. Mai precis, Tomescu susține într-un mesaj transmis colegilor că Nicușor Dan nu vrea să îi delege atribuții sporite. E vorba despre acordarea dreptului de semnătură și a calității de ordonator principal de credite pentru domeniile stabilite prin protocol: sănătate, educație și activitățile legate de calitatea vieții.

Aceste tensiuni riscă să se amplifice în contextul adoptării bugetului. Consilierii USR PLUS sunt dispuși să exercite un șantaj și să condiționeze votarea bugetului anunțat de Nicușor Dan doar dacă Horia Tomescu primește mai multe atribuții.

Prin urmare investițiile ,atât de importante pentru bucureșteni, anunțate de Nicușor Dan, au fost condiționate de către USR PLUS de creșterea rolului pe care viceprimarul lor, Horia Tomescu le va avea. Care sunt mai exact proiectele care riscă să fie blocate?

Primăria Capitalei are în 2021 un buget estimat de 6,9 miliarde lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică, miercuri, pe site-ul instituției. Cu tot cu subordonate, credite și fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde.

Care sunt principalele proiecte de investiții ce ar putea fi blocate

Pentru investiții, din bugetul local se alocă circa 1,9 miliarde lei, din care 1,2 miliarde lei din fonduri europene și circa 600 milioane lei de la bugetul propriu.

Principalele obiective de investiții care primesc bani în acest an sunt: parcarea de la capatul Șoselei Pantelimon - 50,7 milioane lei, Pasaj Doamna Ghica - 39 milioane lei, Prelungirea Ghencea-Domnești - 47 milioane lei.

Inițial, primarul Nicușor Dan a declarat că anul acesta pentru Pasajul Doamna Ghica sunt bani doar pentru plata datoriilor, după discuțiile cu consilierii PNL și USR s-au alocat circa 18 milioane lei pentru plata datoriilor și încă 20 milioane lei pentru continuarea lucrărilor. La Prelungirea Ghencea datoriile sunt de circa 7 milioane lei, iar 40 milioane lei sunt pentru continuarea lucrărilor.

Nicuşor Dan a mai explicat că, la nivel de concepție a bugetului, există cinci diferenţe față de bugetul conceput de fosta administrație:



„1. Alocăm sume importante pentru investiții. 30% din buget (aproximativ 2,2 miliarde de lei) merge pentru cheltuieli de dezvoltare/investiții, în timp ce, conform execuției bugetare aferentă anului 2020, fosta administrație a avut doar 476 de milioane de lei drept cheltuieli de dezvoltare.

2. Eliminăm risipa. De la peste 200 de milioane de lei dați în 2019 pentru festivaluri și alte evenimente similare, vom avea în acest an doar câteva milioane de lei, pentru evenimentele de tradiție ale Capitalei.

3. Plătim datoriile. Facem curățenie în dezastrul lăsat de fosta conducere a primăriei și alocăm circa 1 miliard de lei pentru plata vechilor datorii.

4. Ne bazăm în mod substanțial pe fonduri europene pentru dezvoltarea Capitalei. În bugetul local planificăm venituri de circa 1 miliard de lei din fonduri europene, la care se vor adăuga bani suplimentari din PNRR și din alte surse UE.

5. Introducem bugetul participativ. Alocăm pentru început 2 milioane de lei, ca proiect-pilot, iar bucureștenii vor decide ei înșiși, în urma consultării publice, unde vor merge exact acești bani”, a explicat primarul.