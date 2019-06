Negocieri cu scântei în USR-PLUS. Dacian Cioloș s-ar fi ridicat de două ori de la masă

A fost ședință cu scântei, vineri seară, în Alianța 2020. Echipe de la USR și PLUS s-au reunit pentru a negocia încheierea unei alianțe pe termen lung, care să cuprindă prezidențialele, localele și parlamentarele. Numai că discuțiile s-ar fi încheiat prematur, iar Dacian Cioloș s-ar fi ridicat de la masă și ar fi plecat, notează Digi24, care citează mai multe surse. A fost a două oară când liderul PLUS ar fi părăsit negocierile în timpul dezbaterilor.

Potrivit surselor, Cioloș ar vrea chiar mai mult de jumătate din numărul de candidați pentru locale și numărul de locuri pe listele pentru parlamentare. În schimb, în USR supărarea e destul de mare pentru pretențiile, considerate exagerate, pe care le are Cioloș, care vine în această construcție cu mai puține resurse, filiale, membri și putere de organizare. Revolta din USR e amplificată și de faptul că, la europarlamentare, Dacian Cioloș a reușit să impună pe lista de candidați jumătate din oameni, în schimbul promisiunii că va participa la campanie cu o sumă de bani, cuvânt pe care nu și l-a respectat.

Mai mult, liderul PLUS insistă să fie candidatul alianței la prezidențiale, dar și Dan Barna, președintele USR, are o astfel de ambiție. Sursele Digi24 susțin, totuși, că Barna are o atitudine pacifistă și nu insistă pentru postul de prezidențiabil dincolo de rezonabil. Totodată, se mai discută despre un tandem premier -președinte între Dan Barna, liderul USR, și Dacian Cioloș, liderul PLUS.

Sursele spun că USR e decis să rămână la masă negocierilor până la capăt, dar se fac și planuri în cazul în care Alianța nu trece testul negocierilor.