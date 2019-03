USR și PLUS se întrec în propuneri trăsnite. Andrei Caramitru vrea reeducarea obligatorie a elevilor, Oana Bogdan dă sfaturi ''prețioase'': Mai puțină fasole pentru că produce flatulență și poluează (VIDEO)

Un nou derapaj din partea USR! Andrei Caramitru a publicat un mesaj despre reeducarea obligatorie a elevilor, informează B1 TV. Postarea sa a stârnit numeroase comentarii în mediul online. Nici colegii de la PLUS nu s-au lăsat mai prejos. Oana Bogdan a lovit din nou...

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.