USR PLUS, șantaj la primarul Capitalei. Consilierii alianței au decis să nu voteze bugetul Bucureştiului, până când viceprimarul lor, Horia Tomescu, nu va primi atribuții depline pentru gestionarea spitalelor

Consilierii generali USR PLUS sunt deciși să pună în practică șantajul la adresa primarului Capitalei, Nicușor Dan, și să nu voteze bugetul pentru municipiul București, până când viceprimarul lor Horia Tomescu, propulsat în locul lui Vlad Voiculescu, nu va primi putere totală pentru a lua decizii în domeniul sănătății și mână liberă pentru gestionarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Consilierii generali ai USR PLUS nu vor vota bugetul Capitalei

Potrivit surselor B1.RO, mandatul pentru consilierii generali este de vot împotriva bugetului pe anul 2021 până nu se îndeplinesc și cerințele expuse de Horia Tomescu: evaluarea veniturilor, finanțarea proiectului tehnic pentru spitalul metropolitan si atribuții pe sănătate pentru viceprimarul celor de la USR PLUS. Astfel vor vota împotriva bugetului 23 de consilieri ai partidului lui Barna și Cioloș (12 de la USR si 11 de la PLUS).

Încă de la începutul lunii aprilie consilierii USR PLUS exercită un șantaj fără precedent la adresa primarului Nicușor Dan, amenințând că vor bloca bugetul, atât de important pentru îndeplinirea obiectivelor asumate de edil în campania electorală. Luni seara a fost convocată o nouă ședință a conducerii USR PLUS din București unde s-a pus în discuție poziția consilierilor municipali față de votul care urmează să fie dat pe bugetul Capitalei. Așa s-a decis ca șantajul să fie pus în practică, iar consilierii USR PLUS să nu voteze bugetul.

Ceea ce uită consilierii USR PLUS este că șantajul este o infracțiune, pedepsită cu ani grei de închisoare.

Potrivit articolului 207 din Codul Penal: (1) Constrângerea unei persoane să dea, să facă, să nu facă sau să sufere ceva, în scopul de a dobândi în mod injust un folos nepatrimonial, pentru sine ori pentru altul, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.

(2) Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează ameninţarea cu darea în vileag a unei fapte reale sau imaginare, compromiţătoare pentru persoana ameninţată ori pentru un membru de familie al acesteia, în scopul prevăzut în alin. (1).

(3) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi alin. (2) au fost comise în scopul de a dobândi în mod injust un folos patrimonial, pentru sine sau pentru altul, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani.Ce se face și ce NU se face în Joia Mare. Tradițiile acestei zile

Miza șantajului exercitat de USR PLUS la adresa lui Nicușor Dan

Amintim faptul că B1.RO a scris încă de la începutul lunii aprilie că USR PLUS amenință că va bloca bugetul Capitalei, estimat la aproape 7 miliarde de lei, dacă viceprimarului lor nu i se vor delega atribuții totale pentru gestionarea Sănătății bucureștenilor. Multe dintre problemele vitale ale Capitalei vor fi astfel blocate ca urmare a șantajului exercitat de USR PLUS pentru umflarea atribuțiilor lui Horia Tomescu

Acesta a devenit viceprimar al Capitalei după ce Vlad Voiculescu, președintele PLUS București, a renunțat la funcție în favoarea postului de ministru al Sănătății.

Încă din luna februarie Horia Tomescu a cerut colegilor de alianță convocarea Birourilor Municipale reunite ale USR PLUS din cauza neînțelegerilor cu primarul Nicușor Dan pe tema atribuțiilor. Mai precis, Tomescu susține într-un mesaj transmis colegilor că Nicușor Dan nu vrea să îi delege atribuții sporite. E vorba despre acordarea dreptului de semnătură și a calității de ordonator principal de credite pentru domeniile stabilite prin protocol: sănătate, educație și activitățile legate de calitatea vieții.

Interese pentru blocarea bugetului Capitalei ar avea și fostul Ministeru al Sănătății, Vlad Voiculescu. Acesta vrea să se răzbune după ce a fost remaniat și trage sfori pentru a-și menține influența în USR PLUS prin forțarea blocării adoptării bugetului Capitalei. Dorind să se răzbune pentru faptul că a fost tras pe linie moartă de liderii Coaliției, în complicitate cu Dan Barna, Vlad Voiculescu, în calitate de președinte PLUS București pune presiune pentru blocarea votului din Consiliul General pe proiectul de buget propus de Primarul Capitalei, Nicușor Dan.

Această mișcare ar avea ca efect șubrezirea și mai mult a coaliției de guvernare. Totodată, blocarea bugetului Capitalei ar afecta și imaginea lui Dan Barna, care ar fi obligat să gestioneze o nouă criză politică. În felul acesta, șansele liderului USR în competiția internă cu Dacian Cioloș pentru șefia partidului s-ar reduce și ele.

Pentru a-și îndeplini aceste obiective, Vlad Voiculescu se află într-o strânsă legătură cu omul său din PMB, viceprimarul Horia Tomescu, pentru a pune în aplicare acest plan

Prin urmare investițiile ,atât de importante pentru bucureșteni, anunțate de Nicușor Dan, au fost condiționate de către USR PLUS de creșterea rolului pe care viceprimarul lor, Horia Tomescu le va avea. Care sunt mai exact proiectele care riscă să fie blocate? Primăria Capitalei are în 2021 un buget estimat de 6,9 miliarde lei, potrivit proiectului pus în dezbatere publică, miercuri, pe site-ul instituției. Cu tot cu subordonate, credite și fonduri europene ajunge la 9,5 miliarde.

Horia Tomescu, consilier general, a devenit viceprimar al Capitalei după ce Vlad Voiculescu, președintele PLUS București, a renunțat la funcție în favoarea postului de ministru al Sănătății.

Se pare că pentru USR PLUS obiective precum modernizarea rețelei de termoficare, investițiile în infrastructura rutieră sau poluarea care atinge cote alarmante au devenit secundare, în condițiile în care cosilierii generali ai alianței se concentrează acum pe sporirea atribuțiilor lui Horia Tomescu și pe resursele pe care acesta le va putea avea la dispoziția sa, fie că vorbim despre fonduri sau despre personalul subordonat.