Scandal după desemnarea prezidențiabilului USR-PLUS. Cioloș ar fi negociat singur cu Barna, sfidând o decizie luată în Consiliul Național al partidului

Discuții aprinse în partidul lui Dacian Cioloș, după desemnarea lui Dan Barna drept prezidențiabilul alianței USR-PLUS.

Unii membri ai PLUS îl acuză pe Cioloș că nu a respectat o decizie luată în Consiliul Național al partidului, mai precis cea privitoare la procedura internă de desemnare a candidatului PLUS la alegerile prezidențiale.

Se pare că, în loc de asta, Cioloș pur și simplu s-a înțeles cu Barna, rezultatul fiind că primul vizează poziția de premier, iar al doilea va candida la alegerile prezidențiale din noiembrie.

Consiliul Național al PLUS decisese, pe 13 iulie, modul în care va fi desemnat candidatul partidului atât la Președinția României, cât și la Primăria Capitalei.

”În procesul intern de desemnare a candidatului din partea PLUS pentru demnitatea de Președinte al României, se vor putea înscrie toți membrii PLUS de la data de 1 iulie 2019, urmând ca aceste candidaturi să fie depuse în intervalul 15 iulie 2019, ora 00.00 – 20 iulie 2019, ora 23.59. (...) n intervalul 22 iulie 2019, ora 9.00 – 27 iulie 2019, ora 12.00, candidaturile validate de către Comisia Națională de Integritate și Arbitraj vor fi transmise membrilor, fiindu-le pus la dispoziție un mecanism de vot online. (...) Candidatul care obține 50%+1 din voturile exprimate va fi considerat câștigător al cursei interne din cadrul PLUS pentru demnitatea de președinte al României. În cazul în care niciunul dintre candidați nu obține 50%+1 din voturile exprimate, va fi organizat un al doilea tur de scrutin, la care vor participa primii doi clasați candidați din primul tur de scrutin, iar acesta va avea loc în intervalul 27 iulie 2019, ora 16.00 – 28 iulie 2019, ora 16.00. Candidatul care obține cele mai multe voturi în cel de-al doilea tur de scrutin va fi considerat câștigător al cursei interne din cadrul PLUS pentru demnitatea de președinte al României”, a explicat PLUS, într-un comunicat, pe 15 iulie.

Lucrurile se pare că au evoluat altfel și candidatul la prezidențiale al alianței USR-PLUS a ajuns să fie Dan Barna, liderul Uniunii. Acest lucru a fost anunțat oficial într-o conferință de presă comună, pe 21 iulie.

”Obiectivul nostru este ca eu, în calitate de candidat al alianței USR-PLUS, să ajung în turul al doilea. Este o probabilitate evidentă că președintele Iohannis va fi celălalt candidat din turul al doilea, reprezentantul PNL. Pentru România va fi un semn de mare normalitate și însănătoșire să aibă opțiunea în turul doi între candidatul PNL și candidatul USR-PLUS”, a declarat Dan Barna, în cadrul conferinței.