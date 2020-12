USR-PLUS și UDMR au votat pentru Minority SafePack. AUR: Un instrument sprijinit de Budapesta, dezvoltat de UDMR, care vizează crearea unei legislații care să ducă la autonomia pe criterii etnice

Alianța pentru Unirea Românilor a catalogat Minority Safe Pack drept „instrumentul sprijinit de Budapesta, dezvoltat de UDMR, care vizează crearea unei legislații europene care să ducă la autonomia teritorială pe criteriu etnic și a drepturilor colective”. „Da, da, adică și la autonomia așa-zisului «ținut secuiesc»”, au scris reprezentanții AUR, luni, pe Facebook.

La jumătatea lunii decembrie, Parlamentul European a adoptat o rezoluție în sprijinul inițiativei Minority SafePack, o inițiativă civică europeană privind drepturile minorităților care ar putea facilita politica naționalist-revizionistă a regimului Viktor Orban și ar putea aduce noi privilegii pentru comunitățile minoritare maghiare din statele învecinate Ungariei. Rezoluția a trecut inclusiv cu voturile eurodeputaților de la USR-PLUS și UDMR.

„Ați auzit de «Minority SafePack»? Este instrumentul sprijinit de Budapesta, dezvoltat de UDMR, care vizează crearea unei legislații europene a minorităților care să ducă la autonomia teritorială pe criteriu etnic și a drepturilor colective. Da, da, adică și la autonomia așa-zisului «ținut secuiesc». Iată numele europarlamentarilor români care au votat pentru această inițiativă: Loránt Vincze, Iuliu Winkler (UDMR), Vlad Botoș (USR), Dacian Cioloș (PLUS), Dragoș Pîslaru (PLUS), Nicolae Ștefănuță (USR), Ramona Strugariu (PLUS), Dragoș Tudorache (PLUS), Corina Crețu (Pro România)”, a scris AUR, luni, pe Facebook.

AUR notează că „pachetul permite UE să treacă peste capul statelor membre și să impună drepturi speciale pentru limbile minorităților naționale. Totodată, asigură din oficiu locuri în Parlamentul European pentru minorități. Ca exemplu, dacă UDMR nu ar atinge pragul național la alegerile europarlamentare, ar primi oricum locuri în Parlamentul European. Banii europeni vor fi mai ușor de accesat de către minoritari decât de către majoritari. În numele corectitudinii politice. ATENȚIE: Eurodeputați ai României au votat pentru”.

Ce prevede inițiativa Minority SafePack