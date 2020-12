Luptele interne din USR-PLUS a determinat tot mai mulți membrii să își dea demisia din cadrul formațiunii chiar în preajma alegerilor, nemulțumiți în special de modul în care au fost înlăturați cei care l-au criticat în trecut pe liderul Dan Barna.

Unul dintre membrii USR-PLUS nemulțumit care a decis să părăsească alianța este Cosmin Marin care precizează într-un mesaj publicat pe Facebook că pentru unii “este aceeași mizerie”:

“Astazi mi-am dat demisia din USR. Am crezut in acest partid cata vreme figurile relevante erau Florina Presadă, Vlad Alexandrescu, Nicu Stefanuta, Cristian Gabriel Seidler, Ana Ciceală, Mihai Gotiu, Manuela Mureşan, Tudor Benga, Ilinca Macarie, Dumitru Dobrev sau Florin Cobzac. Si multi, multi altii.

Si cata vreme preocuparile USR erau mediul, oamenii cu dificultati, cultura, toleranta, insanatosirea morala a societatii.

In prezent, USR e raul cel mic, pentru unii. Pentru altii a devenit aceeasi mizerie. Pentru mine e o sursa zilnica de stres, dezamagire si, deseori, scarba. Si orice efort facut in detrimentul familiei sau pasiunilor mele e inutil si jignitor pentru cei apropiati.

Si pentru mine e igienic sa nu ma mai asociez cu un partid capturat de oameni a caror UNICA preocupare e asigurarea de locuri de parlamentari, primari, consilieri, viitori ministri, secretari de stat si tot ce mai viseaza ei incepand cu 7 decembrie. Cu orice pret, incalcand orice norme morale sau principii hilare pentru ei, ca meritocratia”, a scris acesta pe Facebook.

El explică de ce USR-PLUS a ajuns în prezent un partid capturat, care va dezamăgii susținătorii ce credeau în discursul reformist:

“Am intrat in USR fara ambitii personale, doar pentru ca acest partid sa ofere, in functii publice, oameni decenti, exact asa cum zicea si Oli Ardelean in interviul executiei sale din USR, executata pentru ca nu acceptase falsuri in dosarele fara penali si pentru ca nu obosea sa semnalizeze directiile absolut gresite in care mergeau lucrurile.

Am ramas cata vreme era o speranta de supravietuire a spiritului originar al USR. Pentru mine, azi, e clar ca e un partid capturat si fara speranta, care va dezamagi pe toti cei care il mai voteaza cu inma curata. Voi, acum, nu cunoasteti fata adevarata a unor Ghinea, Barna, Nasui, Pruna, Clotilde, Bulai, Pop, Mihail. Botos, Mos etc. Dar ii veti vedea in curand, din pacate, in guvern si veti asista cu ochii vostri la incompetenta, golanisme si tot ce v-a scarbit la vechii politicieni.Venise să facă curățenie în casa unei bătrâne oarbe. În dormitorul femeii avea să facă o descoperire înfiorătoare. Se afla acolo de 20 de ani

Multumesc Luminita, Ruxandra, Adrian, Razvan, Sebastian, Bogdan, Ana, Mircea, Cris, Stefania, Andreea, Radu, Alexandra, Grig, Florin, Eduard, Cristian, Andrei, Gabriela, Ioana, Narcis, Marius, Ionut, Vali, Teo, Cornel, Rares, Irina, Stoe, Alexandru, Cornel, Patricia, Manuela, Gabi, Carmen, Bogdan, Cristina, Diana, Mihai, Florin, Laurentiu, Simona, Aurelian, Mihaela, Emil, Iosif, Bianca, Ciprian, Lucia, Ligia, Gabriel, Emanuel, Alin, Tudor, Bogdan, Stelian, Maria, Marius, Iulian, Alexandru si sigur am uitat multi altii, faptul ca v-am cunoscut pe voi e cel mai pretios lucru din experienta ultimilor 3 ani.

Succes celor care mai ramaneti si mai puteti lupta! Sper sa ne revedem odata politic in acea constructie asumata, progresista, creata pentru oameni si nu pentru manipularea oamenilor si mintirea lor cu sloganuri ieftine”, a precizat Cosmin Marin.