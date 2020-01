DECIZIE BOMBĂ! Vor ieși la PENSIE la 55 de ANI! VESTEA pe care MULȚI ROMÂNI o așteptau

Nouă parlamentari de la USR şi unul de la PSD îşi doresc reducerea vârstei de pensionare pentru şoferii de autobuze, troleibuze şi tramvaie până la 55 de ani, informează B1 TV. Potrivit proiectului de lege, pe lângă pensionarea anticipată, aceştia mai pot beneficia şi de cel puţin 24 de zile lucrătoare pe an concediu de odihnă, dar şi zile libere plătite cu ocazia unor evenimente familiale.

De asemenea personalul din transportul public poate beneficia de protecţie în cazul unor insulte, calomnii, ameninţări, lovituri sau alte acte de violenţă aduse asupra acestuia sau care au legătură cu îndeplinirea sarcinilor de serviciu ale acestuia.

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.