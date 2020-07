USR se opune intrării PMP în Alianța pentru București. Tomac: Suntem dispuși să facem o alianță în jurul lui Nicușor Dan, cu listă comună pentru Consiliul General și candidați comuni la sectoare

Eugen Tomac a explicat că PMP nu a fost invitat în Alianța pentru București, pe motiv că USR se opune, și a reiterat că formațiunea pe care o conduce este dispusă „oricând să creeze o alianță în jurul candidaturii lui Nicușor Dan, cu o listă comună pentru Consiliul General”.

USR se opune intrării PMP în Alianța pentru București. Ce a declarat Eugen Tomac





„Clarificări legate de candidaturile PMP la București. Situația este foarte simplă, PMP nu a fost invitat în Alianța pentru București. USR se opune. Nu am avut ieri nicio negociere, singura persoană cu care am discutat în această perioadă în mod onest a fost Nicușor Dan pe care îl cunosc de 20 de ani”, a scris eurodeputatul, joi, pe Facebook.

Eurodeputatul a subliniat că „PMP este dispus oricând să creeze o alianță în jurul candidaturii lui Nicușor Dan, cu o listă comună pentru Consiliul General. Aceasta trebuie să fie creată și agreată de candidat, fiind echipa alături de care va lucra. De asemenea, candidați comuni la toate sectoarele. Așa arată o alianță de învingători. PMP are candidați care și singuri vor învinge PSD-ul, însă într-o alianță putem câștiga în cel puțin 5 sectoare. Separat, în cel mai fericit caz, un singur sector va avea primar de dreapta”.

Clarificări legate de candidaturile PMP la București. Situația este foarte simplă, PMP nu a fost invitat în Alianța... Publicată de Eugen Tomac pe Miercuri, 29 iulie 2020



Traian Băsescu ar putea fi candidatul PMP la Primăria Capitalei. El a mai câștigat cursa de două ori





Fostul președinte Traian Băsescu, de două ori câștigător al alegerilor locale pentru Primăria Capitalei, explica anterior că tocmai acesta ar fi scenariul care l-ar putea împinge către intrarea în cursa pentru cel mai important scaun de primar din țară. Tot în direct pe B1 TV, el a reiterat că anunțul nu a fost o glumă.

„Am câștigat de două ori Primăria Capitalei și am lăsat ceva în urmă. Am găsit un București cu 47.000 de chioșcuri, cu câini peste tot. Am lăsat un București contorizat, cu punctele termice modernizate, cu linia 41 și multe altele. În ceea ce privește anunțul, nu l-am făcut în glumă, pentru că este o necesitate politică. Niște domni s-au hotărât să-și bată joc de dreapta. Le-am propus și am susținut varianta Nicușor (Nicușor Dan – n.r.), să-l susținem toți. Vin acum și spun «da, să-l susținem toți, dar fără liste comune». Păi cum poate fi susținut Nicușor fără liste comune? Iar ultima comunicare pe care i-a făcut-o domnul Ludovic Orban președintelul PMP, lui Eugen Tomac, este că nu fac alianță cu PMP pentru că nu vrea USR-ul. Foarte bine, asta e decizia lor, dar nu pot cere PMP-ului să-l voteze pe Nicușor și să-și vadă de drum. Și atunci, decizia este să jucăm, dacă vor să jucăm. Jucăm politic. PMP nu e acceptat de partidele care se revendică a fi de dreapta și PMP va candida cu candidat propriu. Una din opțiunile posibile sau foarte posibile este ca eu să candidez. Dacă partidul, în structura lui de conducere, va spune că e de acord, eu voi candida și voi da confortul de la Bruxelles pentru a relua ce a rămas neterminat”, a declarat Traian Băsescu.