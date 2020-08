USR susține un consilier local PSD la Primăria Fântânele, cu binecuvântarea lui Cosette Chichirău. Anunțul, făcut într-o ortografie controversată, a stârnit discuții aprinse în online: „Dacă cei de la centru au zis ok?”

Alianța USR pentru Moldova îl propune pentru Primăria Fântânele pe Munteanu Constantin, care simultan este și consilier local PSD. El a primit binecuvântarea lui Cosette Chichirău, fapt confirmat de membrii filialei USR Fântânele în discuțiile de pe grupul de Facebook intitulat Împreună pentru Fântânele.

Printr-un mesaj care conține mai multe greșeli de ortografie, USR Fântânele a anunțat: „Dragi concetâteni ai comunei FĂNTÂNELE,dorim să va informâm că Filiala USR FÂNTÂNELE si Filiala IMPREUNA PENTRU MOLDOVA au infiintat pe plan local ALIANTA USR PENTRU MOLDOVA.Propunera aliantei la functia de primar al comunei FÂNTÂNELE este domnul profesor MUNTEANU CONSTANTIN ,profesor de matematica,fost director de scoala,administrator a doua societati comerciale ,in cadrul cârora a creat locuri de muncâ pentru câteva persoane din comunitate.ALIANTA USR PENTRU MOLDOVA isi doreste un viitor mai bun pentru toti cetatenii comunei FÂNTÂNELE.Vâ multumim si contâm pe sprijinul dumneavoastâ”.

Potrivit declarației de avere pe care a depus-o în calitate de consilier local al comunei Fântânele – funcție la care nu a renunțat nici după ce a fost propus de Alianța USR pentru Moldova la Primăria localității – Constantin Munteanu avea patru terenuri intravilane, dintre care trei în Fântânele și unul în Iași (co-proprietate), cu suprafață totală de peste 6.000 de metri pătrați.

Tot în Fântânele, el mai deține un spațiu comercial sau de producție, de 45 de metri pătrați, el fiind totodată coproprietarul unei case de locuit de 290 de metri pătrați din aceeași localitate, respectiv al unui apartament în Iași, de 63,5 metri pătrați.

În aceeași declarație de avere figurează patru autoturisme: Un Opel fabricat în 1996, un Volkswagen din 1998, o Toyota din 2005 și un Mercedes-Benz din 2008.

Decizia Alianței USR pentru Moldova de a-l susține pe Constantin Munteanu la Primăria Fântânele a stârnit reacții adverse pe plan local și schimburi de replici aprinse... cu diverse greșeli de redactare.

„Să-mi spună și mie cineva cum naiba faci alianță cu cineva care a fost pesedist până în măduva oaselor, tu fiind un partid de dreapta?", a scris Luminița Ferariu, care, potrivit propriilor afirmații, a fost exclusă din USR.

În replică, Florin Ursu i-a transmis: „V-ati gandit ca poate a plecat cu un motiv bine intemeiat? Oamenii se schimba ! Aveati priza la inceput, dar ati inceput sa aberati! In loc sa vedeti partea buna ca in sfarsit s- a gasit un om potent financiar ( care nu are de ce sa va fure) si mai ales intelectual care sa faca ceva! Pff, aveam asteptari ! Usor usor va corupe politica si pierdeti principiile pe care le aparati ardoare”.

La rândul său, Luminița Ferariu i-a răspuns: „Măi Florine,te rog eu nu te-am jignit cu nimic,faptul că mi s-a spus la început că nu se admit cei care au fost în PSD m-a lăsat perplexă, de ce repede dai cu bățul,eu am fost dată afară de la USR probabil din cauză că nu sunt un om inteligent și potent financiar,nu mă supă,așa este. Nedumerirea mea era cu totul alta și nu voi înțelege niciodată. Oamenii nu se pot schimba,mai ales gândirea lor,cea săpată adânc în conștiință, Dacă e așa pe mine nu mă fură nici actualul primar, deci Eu am auzit-o pe d-na Chichirău și de aceea sunt mirată. Principiile mele vor rămâne aceleași,ale tale însă mă pun pe gânduri dacă dai repede cu...în baltă”.

De partea cealaltă, Florin Ursu a spus: „S-au facut exceptii la un nivel mai inalt in orice partid! Nu vad asta o problema la o comuna, ci vad un plus! Si nu v-am jignit ,din contra v-am spus ca intr o oarecare masura v-am admirat! Daca cei de la centru au zis ok? De ce facem tam tam pe asta? Totul e legal ! Repet... vedeti partea buna ! Si va asigur eu ca gandirea domnului in cauza nu e asa cum credeti”.

„Cunosc, cunosc familia, multumesc Dar gandeam totusi ca ideile, valorile, principiile mele cum zici tu aveau oleaca de importanță pt această organizație,s-a dovedit că nu și dacă e așa cum spui tu că d-na Chichirău este de acord,fate vobiscum,dar o luați oe un drum greșit,nu mai sunteți cei ca la început,nu-i putem copia pe alții numai de dragul de a fi în vogă, dar mă rog...”, a reacționat Luminița Ferariu.