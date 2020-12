Va ataca PSD la CCR refuzul președintelui de a-l desemna pe Rafila premier? Marcel Ciolacu, după consultări: "Klaus Iohannis nu respectă spiritul Constituției"

Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a refuzat să precizeze, după consultările cu partidele și formațiunile politice parlamentare de la Palatul Cotroceni, dacă va ataca la CCR refuzul președintelui Klaus Iohannis de a-l desemna pe Alexandru Rafila pentru funcția de premier.

Marcel Ciolacu îl acuză pe Klaus Iohannis că a încălcat Constituția

În schimb Marcel Ciolacu a precizat că președintele încalcă spiritul Constituției, atât prin consultările informale de la Vila Lac, cât și prin încercarea de a crea majorități în jurul PNL: “Este foarte clar că președintele rămâne în logica campaniei electorale și în logica de a ține cu un anumit partid și dorește iarăși un guvern al său și nu repectă spiritul Constituției. Categoric PSD nu va vota un astfel de Guvern”.

Sursa foto: presidency.ro

Marcel Ciolacu a criticat dur negocierile de la Vila Lac, despre care a spus că au avut ca scop doar împărțirea funcțiilor, nu discutarea problemelor urgente ale țării.Soțul i-a murit la scurt timp după nuntă. Când s-a uitat la poze, văduva a descoperit un detaliu tulburător. A fost prea târziu

“Dânșii au pierdut alegerile și vor să creioneze o majoritate să se salveze pe ei înșiși. Nu au nicio treabă cu democrația sau cu așteptările românilor. Ați văzut o declarație de la Vila Lac cum discută soluții în domeniul sănătății sau în economie? Își împart funcții”, a spus președintele PSD.

Potrivit acetuia, negocierile pentru un guvern de centru-dreapta s-au desfășurat “în afara Constituției”.

“Singurele negocieri în spiritul Constituției sunt cele de la Cotroceni”, a precizat Ciolacu.

Acesta a subliniat că singura propunere înaintată de PSD la Cotroceni a fost “un Guvern de uniune națională în care toate forțele politicesă fie reprezentate, inclusiv PNL. Am exclus orice posibilitate de a face un Guvern cu PNL deoarece cu toții constatăm consecințele guvernării PNL din ultimul an”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

“Într-un guvern de uniune națională sunt toate forțele politice cu mențiunea că PSD va face propunerea de prim-ministru în persoana lui Alexandru Rafila”,a mai precizat Marcel Ciolacu.

Acesta a precizat că a vorbit numai despre varianta unui guvern de uniune națională.

Marcel Ciolacu a dat detalii și despre discuția telefocică purtată cu președintele AUR, George Simion:

“Nu am avut o întâlnire, am avut o discuție telefonică. Am avut o discuție cu un viitor coleg în Parlamentul României, despre cum funcționează Parlamentul și marea majoritate, dacă nu toți parlamentarii AUR sunt la primul mandat. Ne-am făccut rost de telefoanele unul celuilalt.

Nu m avut discuții depre crearea de majorități. Primul demers este de a merge la președinte”, a mai precizat Marcel Ciolacu.

Detalii despre consultările de la Cotroceni

Marcel Ciolacu a explicat ce mesaj a transmis delegația PSD la Cotroceni în timpul consultărilor.

„Președintele României a recunoscut faptul și chiar ne-a felicitat că Partidul Social Democrat a câștigat aceste alegeri. De asemenea, a spus că propunerea Partidului Social Democrat, în persoana domnului doctor Alexandru Rafila, este o propunere onorabilă. Am menționat faptul că acele negocieri ridicole, pe lângă Constituție, de la Vila Lac 1, nu au ce căuta într-o democrație reală și vom aștepta finalizarea tuturor negocierilor pentru a trage o concluzie. Am insistat că România trece printr-o perioadă complicată, atât din punctul pandemiei, al crizei sanitare, cât și a crizei economice, și nu ne permitem o majoritate, în Parlament, fragilă și considerăm în continuare că un guvern de uniune națională este cea mai bună soluție în acest moment pentru România. Normal, în această construcție politică, partidul care a câștigat alegerile trebuie să desemneze primul-ministru în persoana domnului Alexandru Rafila”, a declarat Marcel Ciolacu.