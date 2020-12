Va fi înființată o comisie pentru recalcularea pensiilor pe bază de contributivitate. Raluca Turcan: Vom anunța doar deciziile. Nu voi intra în speculații despre regimul de calcul sau momentul majorării

Raluca Turcan, noul ministru al Muncii, a anunțat că a solicitat echipei din minister să îi prezinte structura unei comisii care să fie înființată de urgență, începând cu 28 decembrie, și care să aibă în vedere ajungerea la „o soluție care să asigure recalcularea pensiilor pe bază de contributivitate”.

„Aş sublinia subiectul pensiilor, care deja face parte dintr-o măsură pe termen lung pe care o vom urmări ca impact social extrem de important, şi anume că am solicitat echipei ministerului să îmi prezinte structura unei comisii pe care să o înfiinţăm de urgenţă, începând cu 28 decembrie, astfel încât să chemăm reprezentanţii mai multor ministere la masă şi să putem pune pe masa opiniei publice o soluţie care să asigure recalcularea pensiilor pe bază de contributivitate. Vreau să facem un pas mare înainte pe acest subiect, care a fost pronunţat în diferite momente, din nefericire doar în cheie electorală", a declarat Raluca Turcan, joi, în conferinţa de presă organizată după preluarea mandatului, potrivit Agerpres.

Raluca Turcan susține că, cât timp va fi ministrul Muncii, nu va intra „în niciun fel de speculații privind regimul de calcul al pensiilor, momentul majorărilor și așa mai departe, pentru că ele creează o așteptare uriașă în rândul beneficiarilor”.

„Cât timp voi fi ministrul Muncii, nu voi intra în niciun fel de speculaţii privind regimul de calcul al pensiilor, momentul majorărilor şi aşa mai departe, pentru că ele creează o aşteptare uriaşă în rândul beneficiarilor, şi nu vreau să îi dezamăgim. Aşadar pot să le spun că din această zi, practic prima zi de preluare a mandatului, m-am preocupat să creez acel mecanism instituţional care să ne permită tuturor să ajungem în România la pensii calculate pe bază pe contributivitate şi echitate în sistemul public de pensii. De aici încolo vom anunţa doar deciziile pe care le luăm”, a explicat Raluca Turcan.

Membrii noului Guvern au depus jurământul de învestitură miercuri, în cadrul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni în prezența Președintelui României, care i-a felicitat și le-a urat „mult succes și multă energie, și ambiție pentru realizarea tuturor obiectivelor și proiectelor pe care vi le-ați propus prin programul de guvernare”

„Domnule prim-ministru, onorați membri ai Guvernului, vă felicit și vă doresc mult succes și multă energie, și ambiție pentru realizarea tuturor obiectivelor și proiectelor pe care vi le-ați propus prin programul de guvernare. Oamenilor, cetățenilor români li s-a promis restructurarea statului, reforme importante în domenii cum ar fi Sănătatea, Educația, reforme importante în marile sisteme publice, reducerea birocrației, dar și obiecte pe termen mai scurt, combaterea eficientă a pandemiei, campania de vaccinare, relansarea economiei românești, creșterea economică folosind înțelept fondurile europene, respectul pentru contribuabil și toate aceste lucruri vor fi livrate. Trebuie să fie livrate! Noul Parlament, noul Guvern, împreună cu mine, împreună cu toate autoritățile statului vom face ce am promis. Vom face reformele, vom repune economia pe picioare, vom face schimbări semnificative, toate în beneficiul cetățeanului. Au trecut aproape 2 ani, în care am avut campanii electorale, alegeri, acum acest ciclu s-a închis. S-a închis ciclul în care noi, cei de aici, ne-am angajat și am promis. Acum, la sfârșitul acestui ciclu, vă spun sincer, la treabă!”, a spus șeful statului.