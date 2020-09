Va intra Nicușor Dan în PNL? Răspunsul lui Ludovic Orban (VIDEO)

Președintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marți seară, pentru B1 TV, că deocamdată nu se discută subiectul înscrierii lui Nicușor Dan în Partidul Național Liberal. Orban a punctat că Dan a fost ales de bucureșteni, care au acum anumite așteptări. În plus, aceasta va fi o decizie pe care trebuie s-o ia chiar Nicușor Dan.

Întrebat de moderatorul Silviu Mănăstire despre o eventuală înscriere a lui Nicușor Dan în PNL, Ludovic Orban a răspuns: „Asta este o decizie pe care trebuie să o gândească Nicușor Dan. Deocamdată, nu discutăm acest subiect. Deocamdată, Nicușor Dan a fost ales cu sprijinul nostru și cu sprijinul celor de la USR-PLUS, dar mai ales prin votul bucureștenilor, care așteaptă”.

Orban a vorbit și despre colaborarea care va exista între viitoarea administrație Dan a Bucureștiului și Guvernul PNL.

„Foarte multe proiecte sunt proiecte care sunt în legătură. E nevoie de o colaborare foarte bună între Primarul General al Capitalei și Guvern. Vă dau un exemplu, metroul. Metroul e la Ministerul Transporturilor. Dezvoltarea rețelei de metrou se face de către Metrou și de către Ministerul Transporturilor, dar ea trebuie să se facă pe un concept de mobilitate, care este convenit cu Primăria Capitalei și eventual și cu arealul metropolitan”, a declarat Ludovic Orban, pentru B1 TV.

