Va rămâne sau nu Viorica Dăncilă premier interimar. Ce crede senatorul PNL Daniel Fenechiu (VIDEO)

Ludovic Orban va conduce delegația PNL, care va fi completată, cel mai probabil, de Florin Cîțu și Raluca Turcan, liderii celor două grupuri parlamentare, și Rareș Bogdan, prim-vicepreședintele formațiunii, a anunțat senatorul Daniel Fenechiu, miercuri, în direct pe B1TV, după ce Guvernul Dăncilă a fost demis prin moțiune de cenzură.



„În momentul în care poporul s-a pronunțat, pe 26 mai, în maniera în care a dat PNL, USR, PMP 60% și le-a mai dat și lui Ponta, și UDMR - deci practic era o majoritate de 75% pentru ca PSD să plece acasă”, a afirmat Daniel Fenechiu, în emisiunea „Se întâmplă acum” moderată de Tudor Barbu.



Întrebat care este scenariul pentru lunile următoare, și anume dacă Viorica Dăncilă va rămâne premier interimar cu atribuții limitate sau PNL ia în calcul posibilitatea coagulării unei majorități, Daniel Fenechiu a răspuns: „Nu depinde doar de noi. Deci calendarul, din perspectiva PNL, este așa. Mâine dimineață, la ora 9.00, Ludovic Orban a convocat un Birou Politic Național, la care se va aproba componența delegației, care va participa la consultările cu Klaus Iohannis și, separat de treaba asta, se va stabili care este limita mandatului. (...) Ludovic Orban, președintele PNL, pentru funcția de prim-ministru, evident în ideea în care lucrurile converg cu modul în care vede președintele acest lucru și evident în raport de maniera în care cele șase formațiuni politice, care au trecut moțiunea, agreează să se întâmple viitorul”.

