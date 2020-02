Membru USR: „Am fost suspendat din partid pentru că am mâncat mici îmbrăcat în tricoul cu 'Dan Barna Președinte'”

Valentin Calciu susține că a fost suspendat doi ani din USR pentru că a mâncat mici îmbrăcat în tricoul cu "Dan Barna Președinte". Acesta a povestit, într-o postare pe Facebook, cum s-au răzbunat pe el oamenii care controlează organizația USR Vrancea. A mai precizat, totodată, că și alți membri de partid au fost suspendați în mod abuziv.

„Am fost suspendat din USR pentru că am mâncat mici îmbrăcat în tricoul cu "Dan Barna Președinte" și pentru că l-am blocat pe Facebook pe Președintele USR Vrancea, Mihăiță Lepădatu, pentru că i s-a părut porno poza fetiței mele de la botez! USR e fain , dar pentru cine?

Vine luna august si izbucnește un scandal între Președintele de atunci și actualul Președinte județean, scandal alimentat din spate de actualul Vicepresedinte Dan Gabriel Nichita, nimeni altul decât cel ce a fost membru în Guvernul Grindeanu și a altor 7 guverne și 4 partide. Se schimbă conducerea, cu toate că eu nu am fost de acord.

După alegeri, datorită faptului că am semnalat unele nereguli în organizație, mi-am atras ura Biroului Judetean al USR Vrancea și, totodată, a lui Dan Nichita, cunoscut în Vrancea drept Șarpele, care isi pune oamenii să mă denigreze, în acest demers fiind sprijinit și de Presedintele filialei județene, Mihăiță Lepădatu. Acesta din urmă, căutând prin postarile mele, găsește o poză de la botezul fetiței mele și îmi spune pe grupul de lucru că este o poză cu tentă pornografică și nu face cinste USR-ului. Din acest motiv l-am blocat pe Facebook , iar acesta din urma ma scoate de pe toate grupurile de lucru, drept răzbunare. Totodată imi reproseaza ca am mâncat mici în spatele blocului, imbracat cu tricoul de campanie. De aici până la suspendarea mea nu a mai fost decât un pas. Dan Nichita a pus un membru apropiat lui să-mi faca sesizare la BJ, sesizare plina de acuzatii denigratoare și neprobate, fără nici o legătură cu realitatea. BJ-ul o pune pe ordinea de zi, și, pentru toată munca mea depusă în campanii și în activități de partid, sunt rasplatit cu 2 ani de suspendare. Mă bucur ca am reusit să imi platesc cotizația pe jumătate de an în 2020 . Acum că dați seama cât de fain este USR în Vrancea?”, a scris Valentin Calciu, pe Facebook.

El a mai acuzat că în Biroul Județean există membri care nu au muncit deloc în campanii, dar au fost aleși prin metoda „autobuzul”, adică au fost „transferați membri chiar și de la București, care nu au nici măcar domiciliu in Vrancea”.