Valentin Mircea, fost șef al Corpului de control al premierului Cioloș, are contul de Facebook blocat, după ce a pus la îndoială studiile lui Vlad Voiculescu / Argumentele sale

Valentin Mircea s-a ales cu contul de Facebook blocat după ce a scris, într-o postare, că a făcut propriile cercetări ce au arătat că documentul prezentat recent de Vlad Voiculescu nu demonstrează că acesta a terminat studiile la Wirstchafts Universitat Wien, așa cum pretinde, ci doar le-a început. Mircea a precizat că dacă Voiculescu nu are diploma de absolvire, atunci „înseamnă că e un impostor, oricât de șocant vi s-ar părea”. Valentin Mircea a fost șef al Corpului de Control al premierului chiar în perioada Guvernului Cioloș.

Valentin Mircea, blocat pe Facebook după dezvăluirile despre Vlad Voiculescu

Liderul PLUS București, Vlad Voiculescu, a prezentat recent mai multe date despre studiile pe care le-am făcut la Viena, după ce, admite chiar el, „sunt acuzat că am stat prea mulți ani la o facultate de prestigiu din Viena, că am ajuns în mod suspect pe posturi bune din instituții de top vieneze, că diploma de studii ar fi falsă”.

„La serviciu mergea totul bine, făceam o mulțime de lucruri care îmi umpleau sufletul așa că dacă prietena mea de atunci nu m-ar fi convins să predau lucrarea finală, n-aș fi dobândit niciodată titlul de Magister. Lucrarea de Magister a primit notă maximă. Atașez aici diploma și prima mea fotografie de CV. Nu mă simt rușinat de perioada studiilor și muncii mele la Viena, ci recunoscător. Și nu am absolut nimic de ascuns, ba din contră”, a scris Vlad Voiculescu, pe Facebook.

Valentin Mircea, fost șef al Corpului de control al premierului Dacian Cioloș, însă, a pus la îndoială studiile lui Voiculescu. În opinia sa, documentul prezentat de liderul PLUS București demonstrează doar că a început aceste studii, nu că le-a și terminat.

„Am avut curiozitatea de a efectua propriile cercetări și am aflat că, într-adevăr, documentul prezentat de Vlad Voiculescu nu dovedește că acesta a terminat studiile la Wirstchafts Universitat Wien, ci doar că le-a început, în 2011, nu în 2001. Pentru cum arată o diplomă de absolvire, vedeți în comentariu. Sper că Vlad Voiculescu are o astfel de diplomă. Dacă nu, înseamnă că este un impostor, oricât de șocant vi se va părea”, a scris Valentin Mircea, pe aceeași rețea socială.

El a atașat postării și un articol inPolitics, preluat de B1.RO, în care se precizează că Voiculescu a avut nevoie de zece ani pentru absolvirea respectivei facultăți. El a dat declarații pentru sursa citată, dar, în continuare, nu se știe cum a fost posibil ca el să obțină în Austria posturi foarte înalte cu mult înainte de a obține diploma universitară, adică doar cu liceul la bază.Au descoperit un aeroport părăsit în urmă cu 50 de ani. Au controlat toată zona şi au rămas uluiţi de ce au mai găsit

După această postare, contul lui Valentin Mircea a fost blocat.