Ambasadorul Rusiei, întâmpinat cu proteste la Constanța. Declarațiile controversate ale lui Valeri Kuzmin (VIDEO)

Ambasadorul Rusiei în Romaniaa fost primit cu proteste la Constanța. Diplomatul a participat la un eveniment organizat de Universitatea privată "Andrei Șaguna". Discursul lui Valeri Kuzmin a fost unul însă extrem de controversat. Ambasadorul a susținut, nici mai mult, nici mai puțin, decât că anexarea Crimeei a fost "legală" şi că în Piața Maidan din Ucraina au acționat "teroriștii".

Video will appear shortly. Please disable your ad blocker if you have one.