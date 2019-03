Valeriu Nicolae, locul 12 pe lista pentru europarlamentare a Alianței USR-PLUS și una din cele mai echilibrate voci din partidul lui Dacian Cioloș, a avut o ieșire publică nefiresc de critică după controversele stârnite de proiectul de lege inițiat de USR care prevede pedeapsa cu închisoare pentru cei care promovează ideile și doctrinele comuniste.

Acesta arată că a fost singurul membru din PLUS care a votat împotriva unei alianțe cu USR, iar acest lucru a venit fix din motivul lipsei unui "departament de comunicare comun, cu o echipă puternică, menit să verifice și dacă e necesar să oprească sau să dezmintă pozițiile individuale ale membrilor".

Valeriu Nicolae afirmă că a avertizat că lipsa acestui departament va duce la erodarea alianței, dar a pierdut.

"Am vrut foarte, foarte tare să existe un partid comun USR-PLUS și am spus asta de la intrarea mea în politică. Am făcut tot ceea ce am putut pentru ca Alianța să existe și am fost “acuzat”, nu odată, că aș reprezenta interesele “celorlalți”.

Am fost totuși singurul de la PLUS care am votat împotriva Alianței. Motivul meu a fost că fără a avea un departament de comunicare comun, cu o echipă puternică, menit să verifice și dacă e necesar să oprească sau să dezmintă pozițiile individuale ale membrilor riscul de erodare a Alianței era prea mare. Am insistat foarte mult pe asta și am insistat la fel de mult pe nevoia minimă a unei echipe critice (Red Team) care să fie obligatoriu consultată înaintea lansării mesajelor către public.

Am pierdut.", scrie Valeriu Nicolae pe Facebook.

Cât privește poziționare PLUS privind controversul proiect de lege, reamintim că, în 2016, din poziția de premier, Dacian Cioloș s-a opus unui proiect de lege care prevedea exact "interzicerea organizațiilor politice cu caracter comunist". (Detalii AICI)

O altă voce echilibrată din spațiul public care a semnat pentru susținerea USR-PLUS și care acum critică proiectul de lege o reprezintă Péter Eckstein-Kovács . Acesta le transmite parlamentarii USR că avea alte așteptări de la ei și compară inițiativa cu cea din Ungaria iliberală care nu a condus în final la nimic special, doar "la tracasarea berii Heinecken din cauza stelei roșii de pe etichetă".

"Iliberalism. La propunerea a doi parlamentari USR, se propune luarea de masuri penale impotriva simbolurilor sau/si initiativelor socotite comuniste. Prevederi in legislatie care sa ne fereasca de totalitarism avem. Tratate internationale de drepturile omului care nu agreaza o astfel de abordare,asisderea exista. Uluitor e faptul ca, mai mult de 20 parlamemtari au semnat demersul. Un demers similar cu cea din Ungaria iliberala si care a avut un singur rezultat:tracasarea berii Heinecken din cauza stelei rosii de pe eticheta. Asteptam altceva de la voi.", a scris Eckstein-Kovács pe Facebook.

Reamintim că propunerea legislativă prevede interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist, iar cei care ar încălca prevederile acesteia ar risca o pedeapsă cu închisoarea de la trei la zece ani. (Detalii AICI)