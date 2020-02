PSD încă nu a luat o decizie cu privire la participarea la votul pentru învestitura Guvernului Orban II planificat pentru 24 februarie, dar cvorumul poate fi asigurat și fără prezența social-democraților, a afirmat deputatul Valeriu Steriu.

„În clipa de față nu a fost stabilită nicio decizie. Ei (n.r - Pro România) poate că nu vor intra. PSD încă nu a luat, până în clipa de față, o decizie legată de această zi. Pe de altă parte, pot să vă spun că și dacă am fi absenți, și noi, și cei de la Pro România, vorbim de 224. Majoritatea poate fi făcută cu toți ceilalți, cu UDMR, ALDE, PMP. Există variante să-și facă cvorumul și este, până la urmă, obligația celor care au responsabilitatea de a trece acest guvern”, a declarat demnitarul social-democrat, luni, în direct pe B1 TV, în emisiunea moderată de Silviu Mănăstire.

El a explicat că, pentru învestitura din noiembrie 2019, PNL le-a făcut o serie de promisiuni celorlalte partide parlamentare, care „astăzi li se întorc împotrivă”.

„Am zâmbit pentru că, acum trei sau patru luni, când a pornit la drum majoritatea care a constituit Guvernul Orban I, îmi amintesc promisiunile. Pentru a face majoritate, Orban, alături de fruntașii PNL, au promis UDMR că nu vor fi alegeri în două tururi. Celorlalți, PMP, ALDE, USR, le-au promis că fac alegeri în două tururi. În acea seară puteau să dea ordonanță. Erau șase luni până la locale, totul se închidea. La fel, au mai fost decizii legate de Secția specială - celor de la ALDE că nu o distrug, celorlalți că da, primul lucru. Au fost promisiuni care astăzi li se întorc împotrivă. E greu ca fiecărui partid să îi promiți câte ceva și, în final, când ai de tras linia, să descoperi că ți s-au cam terminat variantele”, a adăugat Steriu.

