Validarea lui Clotilde Armand în funcţia de primar al Sectorului 1, amânată din nou

Validarea mandatului de primar al Sectorului 1 a lui Clotilde Armand a fost amânată pentru joi de către Judecătoria Sectorului 1.

Judecatorii i-au citat pe Clotilde Armand, anunțată câștigatoare de Biroul Electoral al Sectorului 1, și pe Dan Tudorache, cel care acuză că a pierdut alegerile prin fraudă, pentru a lămuri acuzațiile înainte de a decide cu privire la validarea alegerilor.

Un magistrat de la Judecătoria Sectorului 1 a luat în discuţie miercuri acest caz, însă a amânat pronunţarea pentru joi.

"Amână pronunţarea la data de 15.10.2020, ora 12,00, pentru când soluţia va fi pusă la dispoziţia părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, conform art.396 alin.2 Cod de procedură civilă. Pronunţată în şedinţa publică astăzi, 14.10.2020", a hotărât instanţa.

Conform datelor AEP, la Sectorul 1, Clotilde Armand, candidatul susţinut de PNL şi Alianţa USR PLUS, a câştigat cu 40,94% dintre opţiuni, respectiv un număr de 36.455 de voturi. Daniel Tudorache, candidatul PSD, a întrunit 39,81%, reprezentând 35.451 voturi.

Daniel Tudorache a contestat însă acest rezultat şi a depus o plângere penală la Secţia specială de anchetare a magistraţilor, după ce posturile de televiziune au difuzat imagini cu mai multe persoane care intră în sediul Biroul Electoral al Sectorului 1, unde erau depozitaţi saci cu voturi.

Clotilde Armand, despre situația de la Sectorul 1

Întrebată joi, la „Bună, România!” cu Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, cum vede situația de moment de la Sectorul 1 și dacă lucrurile sunt mai degrabă pe punctul de a se rezolva sau pe s-ar putea încurca și mai tare, Clotilde Armand a declarat: „Lucrurile nu s-au schimbat. Lucrurile sunt clare de luni, la 6 dimineața. Lucrurile nu s-au schimbat între timp. De luni, la 6, procesele verbale semnate, validate de către toți delegații partidelor politice au fost comunicate partidelor. De la 6 dimineața, luni, știm cine a câștigat aceste alegeri. Erau câteva mici discrepanțe normale la câteva secții – un vot nul în plus, un vot nul în minus, o semnătură în plus. Toate aceste mici discrepanțe au fost rezolvate. A luat acest lucru două zile, dar rezultatul nu s-a schimbat. Erau discrepanțe foarte mici. Așa că de luni dimineață, după numărarea tuturor voturilor, știm rezultatul votului și acest proces electoral trebuia să se închidă...”.

Întrebată, dacă lucrurile sunt clare, de ce social-democrații susțin că un USR-ist a fugit cu sacul cu voturi, ea a afirmat: „Eu nu știu, Antena 3, antenele, primarul mereu au spus niște fake news extraordinare – încă niște fake news, un fake news în plus, un fake news în minus nu prea contează. Primarul PSD nu își acceptă înfrângerea, este total disperat, este gata să facă orice, să spună orice, este gata să pună foc democrației din România. De data aceasta mi se pare și mai grav decât toate calomniile pe care le-au spus despre mine, pentru că e vorba de procesul electoral, e vorba de democrația din România. Ce să vă spun... pot să vă spun și punctual dacă vreți".

Întrebată ce căutau, totuși, acei oameni acolo, în preajma sacilor cu voturi, Clotilde Armand a declarat: „Cum v-am spus. Din punctul de vedere electoral, lucrurile sunt extrem de clare de când s-a terminat numărarea voturilor în prezența tuturor delegațiilor de la toate partidele politice. După ce s-a terminat numărarea voturilor, trebuia ca aceste voturi, rezultatul proceselor verbale, să fie încărcate pe site-ul AEP, ce s-a și întâmplat. Noi am vrut să ne asigurăm că sunt încărcate în mod corect, că nu vor fi surprize ciudate. Aveam procesele verbale, dar voiam să știm că totul merge încărcat corect și pentru asta am rămas în apropierea Biroului Electoral de Sector, unde se făcea această centralizare și unde se încărcau datele. Am cerut (...) să putem să fim prezenți la această centralizare. Când spun să fim noi prezenți, vorbesc de candidați, candidații să fie prezenți fizic, în calitate de observatori – atenție, observatori. Avem dreptul să fim acolo. Să știți că am fost candidați de la toate partidele prezenți fizic acolo. Noi n-am putut la început, nu ni s-a permis, și până la urmă, prin președintele Biroului Electoral de Sector, am avut posibilitatea de a fi prezenți, conform legii. Faptul că eram observatori nu a avut niciun fel de impact asupra procesului, ne-am uitat. Niciun observator de la noi nu a pus mâna pe saci cu voturi. Cei care au pus mâna sunt doar niște persoane care sau aparțin de Biroul Electoral de Sector, sau personal auxiliar care aparține de Primărie”.