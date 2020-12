Variantele PNL pentru continuarea negocierilor: Florin Cîțu – premier, Ludovic Orban – președinte al Camerei Deputaților / Ludovic Orban – premier, Florin Cîțu – președinte al Senatului (VIDEO)

Ludovic Orban a anunțat miercuri seară două variante posibile cu care PNL va continua negocierile cu USR PLUS și UDMR. Una dintre ele este aceea ca Florin Cîțu să fie propunerea de premier, iar Ludovic Orban, candidat pentru șefia Camerei Deputaților. Cealaltă este cea în care Orban este propunerea de premier, iar Cîțu, candidat pentru președinția Senatului.

”A avut loc reuniunea BPN al PNL. Am prezentat o informare către colegii mei privitor la evoluția discuțiilor cu posibilii noștri parteneri cu care am decis să încercăm formarea unei coaliții.

Pentru că mandatul inițiatl prin care PNL a decis să desemneze ca și candiat la prim-ministru pe Florin Cîțu și candidat la Camera Deputaților pe subsemnatul a generat probleme în discuții, am luat decizia de a flexibiliza mandatul, ținând cont de solicitărie partenerilor noștri. Ei au solicitat, indiferent de formula pe care au propus-o, Camera Deputaților.

Ca atare, PNL a decis următorul mandat: continuarea negocierilor cu USR-PLUS, UDMR și grupul minorităților pentru formarea unei coaliții. Obiectivul nostru este de a transpune într-o guvenare eficientă toate obiectivele din planul de dezvoltare cu care PNL s-a prezentat în fața românilor.

PNL consideră legitim să desemneze candidat la funcția de prim-ministru și candidat la funcția de președinte al uneia dintre Camere. Mandatul nostru presupune două posibile variante. Rămâne în picioare prima variantă cu Florin Cîțu, candidat la funcția de premier și cu subsemnatul, candidat la președinția Camerei Deputaților.

În cazul în care nu se acceptă această variantă, acceptăm și varianta în care PNL să desemneze premier și să nominalizeze un candidat pentru funcția de președinte al Senatului. În această situație, candidatul la funcția de premier este desemnat președintele PNL, adică subsemnatul, și candidat la funcția de președinte al Senatului, domnul senator Florin Cîțu”, a declarat Ludovic Orban.

Totodată, Ludovic Orban a precizat că unul dintre principiile de care trebuie să se țină seama în cadrul negocierilor dintre formațiunile politice este cel al proporționalității. De asemenea, liderul liberal a subliniat că fiecare partid are dreptul de a-și desemna propriii candidați pentru funcțiile care revin partidului respectiv.

”Am stabilit că trebuie să respectăm principiile democratice și trebuie să existe o pondere care să fie proporțională cu voturile primite de formațiunile politice care participă la formarea acestei coaliții, PNL având o pondere de aproximativ 55%.

De asemenea, vreau să reiterez un proncipiul fundamental. Fiecare partid, pe baza criteriilor de integritate și profesionalism, are dreptul deplin de a-și desemna candidații pentru pozițiile pe care urmează să le ocupe. Nicio formațiune politică nu poate să desemneze un candidat al altui partid pentru o poziție care aparține partidului respectiv. Ca atare, PNL are deplina legitimitate de a-și desemna propriii reprezentanți pentru funcțiile de demnitate publică pe care urmează să le ocupe în cadrul coaliției de guvernare”, a mai spus Ludovic Orban.

În acest context, liderul PNL și-a exprimat nemulțumirea cu privire la atitudinea partenerilor de negociere, care au făcut declarații în spațiul public, nerespectând astfel înțelegerea conform căreia declarațiile ar trebui să fie făcute doar în comun.

