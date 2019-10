Varujan Pambuccian: ”Jumătate dintre deputaţii grupului minorităților vor vota moţiunea de cenzură”

Liderul grupului minorităţilor naţionale, Varujan Pambuccian, a anunțat, miercuri, că jumătate din deputații care fac parte din grupul său parlamentar, format din 17 aleși, vor vota în favoarea moțiunii de cenzură, informează Agerpres.

Pambuccian a precizat și că cei care susțin moțiunea se vor prezenta sâmbătă la vot.

La începutul lunii septembrie, Varujan Pambuccian declara, după o întâlnire cu Viorica Dăncilă, că, în privința votului pentru susținerea Guvernului deputaţii grupului sunt împărţiţi „jumătate – jumătate”.

„La noi aşa am observat că există de foarte mult timp o împărţire în grup pentru că la noi sunt reprezentate 17 organizaţii. Practic, suntem 17 partide într-unul şi probabil jumătate – jumătate va fi votul. Am avut acum o discuţie cu premierul Viorica Dăncilă (…) şi am spus că noi probabil o să votăm jumătate – jumătate ca de obicei în ultimul timp”, spunea atunci liderul grupului minorităților naționale.

Textul moțiunii de cenzură va fi citit, miercuri, la ora 15.00, iar votul va avea loc sâmbătă.